54 agents de sécurité de proximité de la deuxième promotion ont été officiellement installés hier, lundi 24 juillet 2017. Le Directeur général de l'agence de sécurité de proximité (ASP) Me Pape Khaly Niang a plaidé pour un renforcement des moyens des maires pour permettre aux agents sécurité de proximité de prévenir la délinquance.

Les agents de sécurités de proximité de la deuxième promotion de Diourbel ont été officiellement installés par le Directeur general l'Agence nationale de la sécurité de proximité (ASP), en présence des autorités administratives.

Me Pape Khaly Niang explique: «nous avons mis à la disposition du Khalife général des mourides des ASP pour assurer la sécurité non seulement des infrastructures religieuses mais aussi de ses domiciles.

Le travail remarquable des ASP traduit la valorisation du capital humain, constitue un point du Plan Sénégal émergent (PSE). Il est important des les former en sécurité incendie mais aussi la police du maire en matière de sécurité.

Parce que la loi sur la décentralisation de 1996 confère aux maires des pouvoirs de police administrative réelle. Avec la disparition de la police municipale au Sénégal, les maires n'ont plus d'outils pour exercer leurs pouvoirs de police, d'où l'importance de collaborer avec les agents de sécurité de proximité pour repositionner cette police municipale pour mettre en place la police des marches, la police de stationnement, la police de l'encombrement.

Parce ce que tout cela est conféré par la loi sur la décentralisation. Il y a également le quartier avec la mise en place d'un dispositif au niveau des quartiers pour lutter contre la drogue chez les jeunes, la lutte contre le vol de bétail.

Cela pour dire que l'ASP constitue un levier pour prévenir la délinquance». Il plaide pour que les maires soient renforcés en moyens pour que cette question de prévention soit prise en compte dans les quartiers.

Le préfet de Diourbel, Ibrhima Fall, qui a pris part à la cérémonie officielle d'installation de ces ASP a relevé le rôle important que jouent ces agents, leur apport et contribution dans le fonctionnement des services administratifs et de la sécurité des personnes et de leurs biens dans le département de Diourbel, mais aussi l'amélioration de la sécurité des personnes et de leurs bines dans le département de Diourbel, sous la coordination des Forces de sécurité et de défense.

«Nous les sentons tous les jours à côté des Forces de sécurité et de défense et des populations. Nous avons mis à contribution la brigade spéciale composée de 20 ASP lors de l'incendie nocturne qui a secoué le marché Ndoumbé Diop. On ne peut pas faire une distinction entre un agent de l'Etat et un ASP.

C'est la raison pour laquelle nous avons rappelé le Code de déontologie qui s'impose à tous, à savoir la conscience professionnelle et avoir une obligation de réserve. c'est à dire éviter de divulguer des informations qui ne méritent pas d'être portée à l'attention du public».