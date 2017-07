Abdou Aziz Kébé, le délégué général au pèlerinage aux lieux saint de l'Islam a rencontré les pèlerins et voyagistes privés de Mbour le week-end dernier. Interrogé, il a expliqué que sa démarche consiste à partager et fournir des informations sur les modalités et recommandations du pèlerinage à La Mecque 2017.

Dans cette dynamique, il a relevé, sans équivoque, qu'il est exclu toute forme d'augmentation du quota de pèlerins au moment où des Sénégalais expriment le besoin d'y aller. Selon lui, toute initiative allant en ce sens va dérégler tout le système et l'organisation du pèlerinage.

A l'en croire, ses pérégrinations pour aller à la rencontre des voyagistes et des pèlerins visent à mettre tout le monde ensemble et les pousser à voir dans la même direction.

Il s'agit de partages des dispositions et modalités en matière de sécurité, santé, d'interdits et de recommandations. Pour Abdou Aziz Kébé, la question du service public incombe à l'Etat et il l'exerce pour tous les pèlerins. Il a l'obligation de les encadrer et de les suivre.

Cheikh Tidiane Samb, porte-parole du consortium des organisateurs du pèlerinage à La Mecque et de la Oumra a salué la venue de la délégation générale à Mbour. Il a appelé à travailler à revoir le quota de 10500 pèlerins alloué au Sénégal les années à venir.

Car de nombreux Sénégalais désireux d'accomplir le cinquième pilier de l'Islam restent bloqués par ces dispositions. Au nom des 285 voyagistes agréés, il a demandé de porter le quota à 12 500 pèlerins.