La tête de liste de la coalition Ndawi Askan wi, Oumane Sonko en caravane au marché Ndoumbé Diop de Diourbel, sensibilise les commerçants sur le danger des accords de partenariat économique entre le Sénégal et l'Union européenne signés par le Président Macky Sall et son gouvernement. Ces accords, dira-t-il, visent à créer une zone de libre échange entre l'Union européenne et le Sénégal qui met fin aux droits de douane.

Ce qu'on appelle le désarmement tarifaire entre les deux entités et toute marchandise qui proviendrait de l'Union européenne puisse entrer au Sénégal sans payer de droits de douane.

Cette signature doit être assujettie à la ratification par l'Assemblée nationale et ensuite, il faut que les 16 pays de la Cedeao fassent la même chose pour que ces accords entrent en vigueur.

Et il poursuit : « j'ai voulu que mes parents commerçants comprennent ces accords. Si ces accords sont validés par l'Assemblée, cela constitue un danger pour le commerce au Sénégal.

Cela suppose qu'on mette en concurrence directe notre secteur commercial avec celui de l'Union européenne, notre tissu industriel et celui de l'Union européenne mais aussi notre agriculture avec celle de l'Ue.

Notre agriculture ne pourra jamais concurrencer celle française et celle allemande qui peuvent gérer des centaines d'hectares en clinquant sur son ordinateur pour arroser, car elle ne dépend pas de la pluviométrie.

En plus, cette agriculture reçoit une subvention de l'Union européenne, c'est la mort programmée de toutes nos filières». Le coordonnateur du Pastef soutient que les Européens, les Français ont tordu le bras à Macky Sall qui accepte tout ce que la France lui demande.

« Si les accords sont signés, vous les voyez revenir en force avec l'ouverture de leurs grands centres commerciaux Auchan, bientôt Carrefour, car l'objectif pour eux est de produire, transporter et importer sans payer des droits de douane. On perd beaucoup en recettes. Et les marchés n'existeront plus ».