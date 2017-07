Cameroun: New Stars - L'embellie se poursuit

Vainqueur d'Astres (2-0) lors de la 24e journée de Ligue 1, le club de Faustin Domkeu remonte à la 10e place du classement.

A quoi carbure New Stars de Douala ces dernières semaines ? Au soir de la 20e journée, après la défaite (1-0) contre YOSA, le club de la capitale économique occupait une peu glorieuse avant-dernière place au classement. New Stars végétait du reste depuis de longs mois dans la zone rouge et le spectre d'une relégation planait sur l'équipe. Un mois plus tard, changement de décor. Après le succès (2-0) sur Astres dimanche dernier lors du derby de la 24e journée, New Stars occupe désormais la dixième place au classement avec 32 points. Un bond réalisé après une troisième victoire consécutive après celles contre Aigle (3-0) et Bamboutos (1-0). Après avoir été longtemps dans le rouge, les voyants sont à présent au vert pour le club présidé par Faustin Domkeu, qui n'a plus encaissé de but depuis la 20e journée. Les problèmes défensifs et de gardiens de but, décriés il y a quelque temps par le staff administratif de l'équipe, ont visiblement été résolus.

Entre temps en coulisses, New Stars a aussi décroché une victoire sur le plan administratif. L'équipe a glané six points sur tapis vert après des recours introduits auprès de la Commission d'homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) contre Racing de Bafoussam et Feutcheu FC, pour des irrégularités sur certains de leurs joueurs. Mais pour certains adversaires, malgré ses mauvais résultats passés, News Stars n'a jamais été considéré comme un club à prendre à la légère. Le directeur technique d'Eding Sport, le leader du championnat, déclarait ainsi après la victoire de son club (4-0) sur New Stars, que l'équipe produisait malgré tout du beau jeu et faisait partie des meilleures dans la conservation du ballon.

Si l'abnégation des dirigeants et des joueurs a fini par porter des fruits, du côté de New Stars on veut rester vigilants et dans la même dynamique, pour éviter de tomber dans les travers d'il y a peu. Ce, même si le club est désormais à 10 points de la zone de relégation, après la défaite de Canon (2-0) contre Eding Sport. Un succès qui permet au leader du championnat d'enclencher une nouvelle dynamique après six matchs sans victoire, depuis le début de la phase retour. New Stars peut même se mettre à rêver d'une place africaine. YOSA (36 points), le troisième au classement n'est qu'à quatre unités après son succès (2-0) sur Colombe.