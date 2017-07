Cameroun: Ngaoundéré - Les nouveaux chefs militaires aux commandes

Les nouveaux commandants de la 31e Brigade d'infanterie motorisée et de la légion de gendarmerie de l'Adamaoua, ont été installés jeudi par le MINDEF.

Les postes de chefs militaires à Ngaoundéré portent-ils bonheur ? On peut être tenté de le croire. Les généraux Assoualai Blama et Elias Toungue qui ont été élevés le 29 juin dernier au grade de général de brigade occupaient respectivement les fonctions de commandants de la 31e Brigade d'infanterie motorisée et de légion de gendarmerie de l'Adamaoua.

Leurs remplaçants aux mêmes postes, les colonels Romain Simo et Minabou Aboubakar ont été invités par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense jeudi dernier, lors de leur prise de commandement, à s'illustrer comme leurs prédécesseurs par un travail remarquable et exemplaire. Le MINDEF bouclait ainsi une tournée de prise de commandement et d'installation des responsables militaires nommés récemment par le président de la République dans les commandements territoriaux des régions septentrionales.

Comme lors des précédentes étapes, le MINDEF a souligné que les nouveaux Com 31e Brim et Colegion de l'Adamaoua n'auront pas droit au temps d'observation car les défis de leurs nouvelles fonctions sont pressants et nombreux. La 31e Brigade d'infanterie motorisée étend ses tentacules sur les régions de l'Adamaoua et de l'Est, à la lisière avec le Tchad, la RCA et le Nigeria.

Dans la région de l'Est, les incursions des bandes armées centrafricaines, les velléités d'incursion de certains éléments de l'armée tchadienne et l'exploitation illégale des ressources naturelles sont les principales menaces. Dans la région de l'Adamaoua, le vol de bétail fait craindre une menace sur les activités agropastorales. Dans cette région, les bandits de grands chemins expérimentent depuis quelques années de nouveaux modes opératoires axés sur des enlèvements et des prises d'otages avec demande de rançon.

Joseph Beti Assomo n'a pas voulu trop s'étendre sur le rappel de ces missions car dit-il, le colonel Simo les connaît au bout des doigts, lui qui était jusqu'au 29 juin 2017, le commandant de la 41e Brigade d'infanterie motorisée basée à Kousseri. Il lui a prescrit de s'assurer notamment de la bonne exécution de la convention signée entre le ministère de la Défense et celui des Forêts.

En un mot, le nouveau commandant doit veiller sur la sécurisation de la frontière qui lie le Cameroun à aux pays voisins amis. Quant au colonel commandant la légion de gendarmerie de l'Adamaoua, son statut de magistrat militaire sera un atout dans l'accomplissement de ses misions. Il doit assurer à ses collaborateurs formés aux fonctions d'Opj, un encadrement nécessaire afin d'éviter des conséquences malencontreuses des mauvaises procédures à eux confiées par les autorités judiciaires.