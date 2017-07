Sénégal: Campagne sur le web - Le lexique sur les réseaux sociaux autour des Législatives

Au fil des jours, les équipes des candidats multiplient les idées et rivalisent de stratégies pour avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux où le débat intéresse les internautes.

Twitter et dans une moindre mesure Facebook. Voilà les deux supports numériques que les candidats en lice pour les Législatives du 30 juillet usent au quotidien dans leur quête de voix. Dans les différents Qg, on a engagé une concurrence virtuelle et permanente pour être le plus présent possible sur tous les sujets concernant les élections et les candidats engagés. Une petite nuée de lexique appelée hashtag s'est formée sur Twitter, principalement depuis le démarrage de la campagne. Les candidats et leurs équipes de communication varient les techniques éditoriales pour être présents dans les débats virtuels.

Qu'est-ce qu'est le hashtag ? C'est un mot-clé qui est écrit dans un tweet et a la particularité d'être précédé par un dièse. Il est cliquable et permet de trouver plus facilement des publications sur un sujet bien précis.

Hashtag en langue nationale

A l'image des noms des partis et coalitions en lice très inspirés de la langue wolof, les hashtag autour desquels s'organisent les informations et débats de la campagne renvoient au Sénégal. #LegislativesSN2017, #Senvote2017, #Législatives2017 et #Sunudéputé2017 centralisent l'actualité électorale. Ce dernier est un compte monitoring pour la couverture du scrutin. Tous les jours, les candidats y partagent leurs journées de campagne, le programme des étapes suivantes, les couleurs de leurs listes, des communiqués, photos et vidéos en continu. Pour convaincre les électeurs, chaque coalition ou parti lance son propre hashtag pour émerger en dehors de ces mots-clés. L'objectif étant d'exister mieux que ses concurrents et diffuser plus largement son message. À titre d'exemple, le hashtag #Jevotebby fait tendance depuis quelques jours. Il est vulgarisé par toutes les personnalités de la mouvance présidentielle sur leurs comptes personnels.

Tout faire pour être en tendance.

Ces hashtag permettent d'apparaître dans les « trends ». Il s'agit de tendances autour desquelles échangent les internautes. Le principe de la popularité est simple : plus un hashtag est utilisé, plus il a de chances de se retrouver en tendance sur Twitter. Ainsi, en navigant sur le mot-clé en question, l'internaute peut avoir une idée de tout ce qui a été diffusé. C'est tout naturellement que les équipes de communication scrutent ces hashtag pour savoir qui parle de leur candidat et en quoi et comment réagissent-ils aux déclarations de leur leader notamment. A côté du hashtag et du « trend » existe le troll. Plus provocateur, il consiste à s'immiscer dans les conversations et débats d'autrui et semer la discorde en contredisant ou imposant des idées contraires. L'internaute saisit la moindre faille du camp adverse pour le tourner en dérision et récolter en retour une réponse irritée.