Sénégal: Me Ousmane Ngom - « Avec le pétrole et le gaz, Saint-Louis sera une capitale économique »

La tête de liste nationale de la coalition «Sénégal Ca Kanam», Me Ousmane Ngom, en tant que fils de Saint-Louis, est revenu hier dans sa ville natale. Dans le cadre de la campagne électorale, il n'entend pas rater la moindre occasion pour s'adresser aux populations de la vieille cité.

Cette fois-ci, il a abordé le thème relatif à la découverte des ressources pétrolières et gazières au large de Saint-Louis.

Et du fait de ces nouvelles richesses, a-t-il précisé, la ville de Mame Coumba Bang (génie tutélaire des eaux) « est partie pour devenir bientôt la capitale économique de notre pays ».

L'ancien ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, sous le régime du président Abdoulaye Wade, n'a pas manqué de se réjouir de cette noble et exaltante ambition de la région Nord d'être porteuse de richesses et de croissance avec l'exploitation rationnelle et à bon escient de ces ressources pétrolières et gazières, « surtout au moment où tout le monde a constaté que les producteurs du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal ont presque atteint, avec l'appui de la Saed et autres services de l'Etat, les objectifs du programme national d'autosuffisance en riz ».

Il a, à ce propos, invité ses concitoyens de la région Nord à saisir, pendant qu'il est temps, toutes ces opportunités, pour contribuer efficacement à faire de cette partie Nord du Sénégal un pôle économique puissant et exemplaire.

Me Ousmane Ngom a enfin invité les populations à voter massivement pour sa coalition qui compte en son sein des candidats à la députation capables de défendre les intérêts du peuple à l'Assemblée nationale.