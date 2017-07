Sénégal: Coalition gagnante « Wattu Sénégal » - Passage éphémère de Me Wade à Tamba

Venant de Kolda et très attendu dans la capitale de la région orientale où les militants et responsables étaient sur le qui-vive depuis trois jours, Me Abdoulaye Wade, leader de la coalition gagnante « Wattu Sénégal », est passé comme un coup de vent laissant quelques sympathisants perplexes, des fans fâchés et la plupart heureux de cette marque de sympathie d'être passé par là car cela revigore, dit Coumba Diop, la tête de liste départementale.

C'est vers 16h30 que le cortège de Me Wade en provenance de Kolda est passé comme un coup de vent sur l'avenue Léopold Sedar Senghor, le rond-point central puis le boulevard Demba Diop qui débouche sur la nationale 1 à vive allure. Le cortège qui l'a suivi est parti jusqu'à la porte de la ville pour le laisser prendre la route de Dakar. Malgré tout, les personnes sont sorties en apprenant son arrivée et, deux heures après, les gens étaient sur le bord de la route en espérant le voir.

Pour certains, il n'est même pas sorti comme ailleurs pour dire quelques mots et saluer cette mobilisation préparée des jours durant. Il est resté dans son véhicule. Est-ce qu'il nous considère? se lamentent certains. Beaucoup de coalitions en lice on suspendu leurs activités du jour pour attendre et participer à cette marche de Me Wade comme « Manko Taxawu Sénégal » et autres.Ce n'est pas l'avis de Coumba Diop, la tête de liste de la coalition gagnante « Wattu Sénégal » que nous avons trouvée chez elle où la plupart des anciens du parti faisaient le pied de grue prêts pour le rassemblement avorté. A la tête des militants, Coumba Diop a organisé une marche bleue avec motos Jakarta, minicars et bus à travers les grandes artères, histoire de tailler bavette et revigorer les militants perplexes de voir leur leader ne pas s'arrêter. C'est parce qu'il doit animer une marche demain à Dakar « mardi », soutiennent les militants les plus optimismes.

Pour Coumba Diop, la tête de liste départementale, on ne peut que se réjouir de ce passage de Me Wade. Ce n'est pas évident qu'il vienne à Tambacounda vu son âge et la distance parcourue. S'il passe à Tambacounda même en coup de vent, c'est pour revigorer le parti, les militants et sympathisants dans cette ville. Ce n'était pas prévu qu'il passe la nuit, ni pour une journée ni pour une soirée. Il a des programmes plus précis et d'autres localités qui l'attendent. Même si son passage avait duré deux minutes, cela nous suffit, dit avec force Coumba Diop. On est satisfait et à cent pour cent. Son passage éclair est lié à un motif sérieux et nous nous en contentons, ajoute-t-elle.

Pour compléter la campagne, Coumba Diop affirme qu'il faut continuer le travail de proximité, les rencontre dans les quartiers et villages, aller vers d'autres cibles, sensibiliser les gens, les électeurs pour qu'ils aillent retirer leurs cartes d'identité. Il est question aussi d'insister sur zéro violence qui est notre leitmotiv. Le message reste la rupture, essayer d'autres députés qui vont prôner des ambitions nouvelles, sérieuses et concrètes pour Tambacounda, et non pas des députés front sur la table comme lors de cette dernière 12ème mandature. Tambacounda n'a plus besoin de cela ; on n'a besoin de changement, selon la tête de liste de la coalition gagnante « Wattu Sénégal ».