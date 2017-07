Tête de liste de la coalition «Benno Bokk Yaakar» à Mbacké, Serigne Abdou Mbacké Ndao explique la stratégie de la sa coalition. A l'en croire, il fauit bien maîtriser la sociologie de Touba pour réaliser de bons résultats.

C'est par un meeting présidé par sa tête de liste nationale, Mahammad Boun Abdallah Dionne que la coalition «Benno Bokk Yaakaar» a commencé sa campagne par Mbacké. Ce qui, selon Serigne Abdou Mbacké Ndao, est très symbolique. Car, a-t-il rappelé, «Mbacké est la mère de Touba. C'est ici qu'a vu le jour Cheikh Ahmadou Bamba et c'est ici que se trouve Darou Salam, le premier village qu'il a créé (... ). Au-delà de ces symboles, il y a le fait que le département de Mbacké et une circonscription électorale stratégique et complexe». A l'en croire, « la politique est une science qui interpelle beaucoup de disciplines», notant que la politique, à Mbacké et Touba, repose sur des axes.

Il y a l'axe sociologique. «La sociologie de Touba-Mbacké est telle que si vous ne la maîtrisez pas, vous pouvez être battu pour un rien. Ou bien vous pouvez vous sacrifier sans avoir des résultats», e-t-il expliqué. Il y a aussi le facteur confrérique. «Bien que Cheikh Ahmadou Bamba a transcendé cette notion confrérique, il n'empêche cette appartenance confrérique va avoir une influence directe sur le vote. Sur le plan local, le leader local doit être une personne transversale à la croisée de toutes ces sensibilités. Si on ne prend pas en compte tous ces facteurs, il sera difficile de faire des résultats», a rappelé M. Ndao.

Quant aux investitures, il a estimé que le choix président a été «juste». «Le cas de Abdoul Ahad Mbacké, sur le plan de la sociologique, est un choix judicieux car s'inscrivant dans la logique de la sociologie mouride. Les autres candidats aussi répondent à certains de ces critères», a dit Serigne Abdou Mbacké Ndao. Très courtisé par tous les partis, coalitions et autres en compétition, il a expliqué les raisons qui l'ont poussé à se ranger du côté du chef de l'Etat. «J'avais décidé, en 2014, d'aller aux élections sous ma propre bannière parce que tout simplement, sociologiquement, je suis profondément ancré dans la société mbackoise.

Mon grand-père est le 5ème fils de Serigne Touba, mon père était un entrepreneur social très connu et très respecté qui a beaucoup fait pour les populations de Mbacké. Cela m'a permis de bénéficier d'un courant de sympathie. Par ailleurs, depuis 2003, je suis engagé dans le social à Mbacké et Touba, sur les traces de mon père. Je suis au centre de la demande et de la réponse positive. Quand je suis entré en politique, les populations de Mbacké m'ont accompagné.

Le président Macky Sall a manifesté sa volonté de travailler avec moi bien que j'avais voté Non au référendum. Il a pris de la hauteur. Je ne lui ai réclamé ni de l'argent ni des postes, mais seulement de nous aider pour que Mbacké soit bien servi et ses problèmes résolus», a-t-il dit. M. Ndao se dit confiant quant à la victoire. «Connaissant la configuration du département constitué de 16 communes, je suis confiant. L'électorat de Mbacké est supérieur à celui de 14 communes réunies. Donc, si nous parvenons à avoir un pourcentage au-delà de 75 % dans la commune, cela va donner une chance extraordinaire à Bby.

Concernant la commune de Touba Mosquée, je peux vous assurer que les quartiers de Darou Khoudoss, Darou Marnane, Dianatoul Mahwa et Diemoul dont l'électorat est supérieur à celui de Mbacké, tomberont dans notre escarcelle car nous y avons beaucoup fait», a-t-il soutenu.