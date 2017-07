Sénégal: Les Sénégalais d'Océanie ne voteront pas à cause de l'éloignement

Les Sénégalais résidant en Océanie (même circonscription que les Etats-Unis et le Canada) et ses environs suivent les élections législatives avec intérêt pour certains, avec appréhension pour d'autres et pour une importante minorité avec indifférence. De nombreux Sénégalais en Australie ne savent pas qu'ils auront droit, pour la première fois, à une représentation dans la nouvelle Assemblée nationale qui sortira des élections du 30 juillet prochain.

Etant près d'un millier, les Sénégalais en Océanie sont, malgré eux, les laissés-pour-compte de la diaspora sénégalaise. La zone Océanie regroupe l'Australie, la Nouvelle Zélande et les îles environnantes. Il n'y est pas prévu de vote. Ils ont le sentiment que ces joutes électorales ne les concernent pas sinon pas directement. Rencontrés dans le centre ville du City Business District de Sydney, où ils tiennent un restaurant, M.L. et A.L. ne sont au courant de rien. Une méconnaissance d'autant plus importante qu'il n'y a pas, en Océanie, de processus d'enregistrement sur les listes électorales et de renouvellement des cartes d'identité biométrique. C'est un paradoxe. Pour des élections qui vont pour la première fois aboutir aux premiers députés représentant la diaspora à l'Assemblée nationale, un millier de Sénégalais de la circonscription Océanie-Amérique n'aura pas l'opportunité de voter ni de faire entendre ses multiples préoccupations.

Les oubliés de la diaspora

Pape D., un cadre en IT dans une firme de Melbourne, égrène, entre autres préoccupations, « les difficultés à renouveler les passeports et cartes d'identité ». Ce sont des difficultés inhérentes au fait que la représentation diplomatique dont dépend l'Australie est à Tokyo, au Japon. Elle est à 10 heures de vol. Des efforts ont été faits par l'ancien ambassadeur en poste à Tokyo. En son temps, il s'était déplacé en Australie pour aller à la rencontre des Sénégalais qui y vivent. Il était accompagné par une délégation du ministère de l'intérieur qui avait procédé au renouvèlement des passeports. Une réelle nécessité pour la diaspora sénégalaise. Depuis la prise de fonction de son remplaçant, ces initiatives n'ont pas été poursuivies.

Opportunités d'investissement

L'autre aspect des préoccupations de la diaspora en Océanie est l'absence d'opportunités d'investissements au Sénégal. Ces Sénégalais sont confrontés aux difficultés inhérentes à l'éloignement quand il s'agit de vouloir acheter de l'immobilier ou d'investir dans d'autres secteurs porteurs. Pourtant les idées et initiatives en termes de transfert de technologies ne manquent pas chez la plupart des compatriotes qui évoluent dans des secteurs clé de l'économie australienne. Mais, le manque d'information et d'accès aux opportunités et facilité font toujours défaut. Certains sont obligés de se rabattre sur des proches à Dakar pour faire le pied de grue dans les ministères ou banques accréditées pour savoir par où il faut commencer pour pouvoir investir ou acquérir quoi que ce soit. Se déplacer régulièrement au Sénégal posant problème vu la distance (entre 30 et 45 heures de voyage pour rallier le Sénégal).

Tel autre Sénégalais voudrait commencer un processus de relocation au Sénégal avec comme clé, investir en collaboration avec des partenaires Australiens dans les secteurs des télécommunications, IT et de l'agrobusiness. Mais, les tuyaux d'information pour commencer toute démarche dans ce sens font défaut. Ce sont tous ces aspects que les futurs élus de la diaspora doivent incorporer dans leurs programmes et plans d'action pour la législature à venir.