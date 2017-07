Sénégal: Pauvreté, chômage des jeunes et des femmes, santé...Ces défis pressants qui attendent le prochain député de Gossas

Le prochain député de Gossas sera pressé par le temps et les urgences dès son élection ce dimanche 30 juillet. En dépit des efforts entrepris pour atténuer la pauvreté et le chômage, les défis restent encore nombreux à relever.

« Nous voulons d'un député proche des populations, qui connaît nos vraies préoccupations, pas d'un député qui, une fois élu, disparait ». Ces propos de Mbaye Thiam, un jeune conducteur de moto jakarta résument parfaitement le sentiment qui anime de nombreux habitants de Gossas, alors que le département s'apprête à élire, dimanche 30 juillet, son prochain représentant à l'Assemblée nationale.

Il faut dire que le futur mandataire de Gossas aura du pain sur la planche et les populations fondent beaucoup d'espoir sur lui et sur sa capacité à défendre leurs intérêts. Malgré les efforts qui ont été entrepris pour apporter des solutions aux préoccupations des populations, les défis à relever restent encore nombreux dans cette localité. En effet, Gossas demeure l'un des départements les plus pauvres du Sénégal avec un taux de chômage parmi les plus élevés dans le pays. « Actuellement, il n'y a aucune entreprise à Gossas où les jeunes peuvourraient travailler. La seule usine de traitement d'huile d'arachide qui était implantée ici a fait faillite », souligne, avec regrets, le conducteur de moto-jakarta Mbaye Thiam. Selon lui, si de nombreux jeunes ont décidé de se rabattre sur les taxi-jakarta pour gagner leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'alternative. « On ne peut, quand même, pas rester les bras croisés, sans rien faire ; nous sommes, après tout, tous des soutiens de famille », renchérit Malick Badiane, un autre conducteur de moto-jakarta.

Selon Dame Ndiaye, un étudiant à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'actuel régime, grâce au Premier ministre Dionne, a pris un certain nombre de mesures visant à insérer les jeunes Gossassois dans la vie professionnelle. Il explique que beaucoup parmi ces derniers sont des agents de sécurité de proximité (Asp) ; tandis que d'autres travaillent au Port autonome de Dakar comme ouvriers.

De l'avis de Sidi Dia, un employé d'une Ong humanitaire internationale, ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont confrontés au lancinant problème du chômage. Les femmes, ajoute-t-il, sont sans emploi et laissées à elles-mêmes. « Elles sont dans l'oisiveté la plus totale à part certaines parmi elles qui tentent de s'activer dans le petit commerce avec des fortunes diverses», poursuit M. Dia.

Situé dans le cœur du bassin arachidier, Gossas regorge pourtant de solides potentialités agricoles. La terre est fertile et propice à l'agriculture. Mais, fait remarquer Abdoulaye Badiane, le Secrétaire général des agriculteurs du département, le matériel agricole approprié fait souvent défaut ; sans compter les aléas climatiques qui impactent négativement le rendement. Il pense que le maraîchage et la culture de contre-saison pourraient contribuer à résoudre le problème du chômage des jeunes et des femmes à Gossas.

L'autre secteur qui sollicitera l'attention du futur député de Gossas est la santé, toujours plongée dans des difficultés. « Pour faire une radiographie, les populations sont obligées de se rendre à Kaolack ou à Diourbel », reconnaît le maire Madiagne Seck. A en croire Selbé Sèye, une quadragénaire, la santé à Gossas souffre d'un déficit d'infrastructures, d'équipements et d'un manque patent de personnel qualifié. Elle indique que beaucoup de villages ne disposent pas de case de santé.