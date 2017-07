Sénégal: Dahra-Djolof - Mame Bounama Sall promet une victoire sans bavure de la coalition « Benno Bokk Yakaar »

Il s'est désolé de l'attitude de Me Wade qui a appelé les populations à prendre d'assaut le ministère de l'Intérieur pour réclamer leurs cartes nationales d'identité. Il a ajouté que « les violences à Grand Dakar et Grand Yoff sont l'œuvre de la liste « Manko Taxawou Sénégal ». Aminata Mbengue Ndiaye a exhorté les populations à soutenir le candidat à la députation, Mame Bounama Sall.

Les populations de Dahra-Djolof ont réservé un accueil chaleureux au secrétaire général national des jeunesses socialistes Mame Bounama Sall qui organisait un meeting à la place publique de ladite localité. Aminata Mbengue Ndiaye, accompagnée d'une forte délégation dont le ministre Aly Ngouille Ndiaye, Me Amadou Ka (Pca du Port autonome de Dakar), le directeur de la Modernisation et de l'Equipement rural, Samba Ndiobène Ka et Zator Mbaye, a pris part à ce meeting de mobilisation.

