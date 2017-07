Congo-Kinshasa: Beni - Les détenus de la prison de Kangbayi manquent de nourriture

Les 373 détenus de la prison centrale de Beni à Kangbayi vivent depuis un mois sans nourriture, ont indiqué lundi des sources de la société civile. Cette situation est consécutive à l'insécurité qui prévaut depuis des semaines aux alentours de cette maison carcérale, a expliqué à Radio Okapi Tshongo Makelele, le directeur de cette prison.

Le 11 juin dernier, des hommes armés avaient attaqué cette prison et occasionné l'évasion de centaines de détenus jugés dangereux. Depuis, la maison carcérale ne reçoit plus de rations pour les prisonniers et les proches des détenus hésitent à faire un tour dans l'établissement pour apporter de l'assistance à leurs proches, a indiqué M. Makelele. Il lance un appel aux dons pour aider les prisonniers de Kangbayi.

«Nous avons un sérieux problème à Kangbayi. Les détenus n'ont pas à manger, et ça fait beaucoup de jours. C'est presque un mois que nous n'avons rien dans notre dépôt et présentement nous n'avons pas à manger. Nous lançons un cri d'alarme. Je fais un appel aux personnes de bonnes volontés, aux ONG, même à la MONUSCO et aux chrétiens de nous venir en aide», a-t-il déclaré.