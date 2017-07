Ile Maurice: Commission d'enquête sur Britam - Sanjiv Issary acculé

«This is very confusing. We still don't understand who held which roles.» C'est sur cette note que l'ex-juge Bushan Domah a pris congé de Sanjiv Issary, Chief Executive Officer (CEO) de la National Property Fund Ltd (NPFL), à l'issue de son audition devant la Commission d'enquête sur la vente des actions de Britam Kenya, ce mardi 25 juillet.

Les membres de la commission n'ont pas été impressionnés par les réponses du CEO de la NPFL. À plusieurs reprises, les preuves qu'il a fournies ou d'autres dépositaires, ne correspondaient pas aux réponses qu'il a données.

Les pertes d'argent dues au taux de change ou encore la raison pour laquelle l'argent en provenance de Plum LLP, acheteur des actions de Britam, a transité à travers un compte de BDO... voilà quelques questions sur lesquelles le CEO de la NPFL a buté.

Lors de sa première audition le 21 juin, Sattar Hajee Abdoula lui avait demandé si pendant le transfert d'argent de Plum LLP à la NPFL, des pertes avaient été encourues à cause du taux de change. Sanjiv Issary a, alors, affirmé qu'il n'y avait pas eu de pertes importantes d'argent. Pourtant, selon Sattar Hajee Abdoula, il y aurait eu environ USD 2 millions de pertes avant de revenir sur ses propos: «It might have been a little less or a little more than USD 2 millions, I need to see my numbers again.»

La commission s'est aussi intéressée au transit des fonds en provenance de Plum LLP à travers un compte de BDO. «The NPFL does not have a USD bank account where the funds could have been transferred», a souligné Sanjiv Issary. Une réponse qui n'a pas plu à Sattar Hajee Abdoula qui lui a alors demandé : «Pourquoi n'avoir pas laissé l'argent dans l'Escrow account en attendant ?» Sanjiv Issary n'a, une nouvelle fois, pu fourni d'explication satisfaisante. Mais dans les milieux, l'on explique que ça n'aurait pas été safe de laisser l'argent en possession du notaire, Kavi Ramano pendant un week-end.

En sus, il se trouve que l'argent transféré de BDO sur le compte de la NPFL comporte USD 350,000 de moins que l'argent transféré dans le compte de BDO. Anomalie que Sanjiv Issary n'a pu expliquer. Ce, après avoir indiqué que BDO n'a pas bénéficié d'argent de cette transaction.

La Commission a aussi voulu connaître le rôle de la NPFL et du Special Administrator dans la rédaction du Share Purchase Agreement (SPA). Elle s'est attardée sur l'unique réunion du board de la NPFL, qui a eu lieu dans les bureaux de BDO. Pourquoi n'y a-t-il eu qu'une réunion et pourquoi les membres du board n'ont-ils reçu une copie du SPA que deux jours avant la réunion ? C'est la question que se posent les membres de la Commission. Question à laquelle Sanjiv Issary n'a pu répondre que d'un sourire niais...