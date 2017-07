Afrique: L'UNESCO annonce les lauréats de l'édition 2017 du Prix international pour la recherche en sciences de la vie

Le Prix international UNESCO-Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie récompense les projets et les activités de personnes, d'institutions, d'autres entités ou d'organisations non gouvernementales dans le domaine de la recherche en sciences de la vie ayant contribué à améliorer la qualité de la vie. Il est décerné pour la quatrième fois.

Pour ses travaux fondateurs sur l'élucidation des mécanismes de mémorisation comme la consolidation et la récupération et de leurs applications cliniques sur les personnes âgées ou atteintes de troubles psychologiques ou de maladies neurodégénératives en vue d'améliorer la qualité de vie.

Pour sa contribution exceptionnelle au développement de biomatériaux naturels et de leurs applications biomédicales sur des domaines tels que l'ingénierie tissulaire, la médecine régénérative, les cellules souches et l'administration de médicaments, qui sont de nature à faire progresser la santé humaine.

Cet institut est à l'origine d'innovations et de méthodologies de pointe dans la recherche agricole assorties d'applications pratiques. Il a aussi développé des programmes de renforcement des capacités visant à promouvoir la sécurité alimentaire dans les environnements arides, semi-arides et désertiques en vue d'améliorer le bien-être humain.

