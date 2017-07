Angola: Élections 2017 - La lutte contre la corruption et l'offre d'emplois au centre du discours du candidat du MPLA

Huambo — La lutte contre la corruption, l'offre de plus d'emplois, la réduction de la pauvreté, ainsi que la décentralisation des services publics dans le pays pour le bien-être social, ont dominé, mardi, le discours du candidat du MPLA à la Présidence de la République, João Lourenço.

Parlant à l'ouverture de la campagne électorale de cette force politique, dans la ville de Huambo, l'homme politique a dit que si "la lutte contre la corruption échoue, elle affectera également l'organisation de l'économie nationale".

En disséquant le thème "Améliorer ce qui est bien et corriger ce qui ne va pas", la tête de liste du MPLA a dit qu'il était également nécessaire de prêter une attention particulière à l'économie, pour l'amélioration de l'environnement d'affaires dans le pays et attirer plus d'investissements étrangers.

Une autre amélioration à faire, signalée par João Lourenço, c'est de lutter contre les disparités régionales, amenant le développement à l'intérieur du pays, ainsi que la réduction considérablement de la bureaucratie dans les services.

Le discours du candidat du MPLA, d'environ 45 minutes est également centré sur une répartition plus équitable des revenus de la richesse nationale, afin de mettre en place des programmes d'inclusion sociale et économique pour que plus de gens aient accès aux affaires.

João Lourenço a ainsi donné le coup d'envoi de la campagne électorale de son parti, dans un acte politique qui a été acclamé par environ 200 mille personnes qui ont afflué sur le lieu.

Au cours des élections de 2012, le MPLA a gagné à Huambo avec 68, 23 pour cent du total des 516.425 suffrages exprimés aux urnes, élisant quatre des cinq députés du cercle provincial.