Congo-Kinshasa: Assassinat des experts de l'ONU - Un témoin fait des déclarations édifiantes

L'un des juges militaires a fait immédiatement l'éloge de son courage sans remettre en cause ses affirmations : « Et tu n'as pas eu peur des miliciens qui t'ont déjà torturé pour divulguer un tel secret ? Qu'est-ce qui t'a poussé ? C'est ton sentiment de patriotisme ?».

A l'audience du jeudi 21 juillet 2017 dans le procès qui oppose le ministère public aux assassins présumés des experts de l'ONU Michaël Sharp et Zaida Catalan, le témoin Jean-Bosco Mukanda à accusé Evariste Ilunga, principal accusé dans ce procès, et le chef de la milice Kamuina Nsapu du nom de Bula Bula, d'être responsables du meurtre de deux experts, comme il l'avait d'ailleurs déjà affirmé quelques minutes après leur exécution le dimanche 12 mars 2017.

