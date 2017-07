Cameroun: Rdpc - Charité ou recrutement des militants ?

Les élites de la région de l'Est se mobilisent pour payer les droits universitaires des étudiants de l'annexe de l'université de Yaoundé II.

Les élites de la région de l'Est sont allées à la rencontre des étudiants originaires de la région du soleil levant, inscrits à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 annexe de Bertoua. C'était le 17 juillet 2017. Et c'est dans l'enceinte de la maison du parti Rdpc de Bertoua qu'a eu lieu le conclave.

Officiellement, la délégation des élites conduite par Janvier Mongui Sossomba, chef de la délégation du comité central du Rdpc dans la région de l'Est, a annoncé qu'elle rencontrait les étudiants pour faire le point sur cette faculté opérationnelle depuis 2 ans. « Nous sommes venus discuter avec nos enfants. Depuis qu'ils étudient ici, nous ne sommes pas encore venus voir et apprécier comment les choses sepassent », a dit Janvier Mongui Sossomba.

Pourtant, la rencontre a vite pris les allures d'une propagande électorale ; ce qui a fait dire à certains acteurs politiques que les lieutenants du Rdpc sont en mission de recrutement du « bétail électoral », en prélude aux échéances électorales prévues l'année prochaine. La cible étant évidement les étudiants.

« Il ne faut pas être un spécialiste de la science politique pour comprendre que c'est une opération de séduction des potentiels électeurs que le Rdpc. Nous les voyons venir. Ils sont déjà en campagne électorale », déclare Didier Bayang du parti Andp.

Quant à Janvier Tidiké de l'Undp, il s'interroge : « Depuis que la faculté est ouverte, ils ne sont jamais venus, pourquoi attendre la veille des échéances électorales pour venir séduire nos jeunes étudiants.» Le cadre du parti de Bello Bouba Maigari, très populaire sur la scène politique à Bertoua, conclut : « ils sont déjà en campagne électorale, ils ont promis aux étudiants l'ouverture d'une école de gestion, et bien d'autres choses : des promesses électorales. »

Dans les rangs du parti au pouvoir, cette démarche des élites de la région de l'Est rentre dans le cadre de la politique de proximité développée par ladite élite afin d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés par la population.

La matérialisation de cette initiative se fait par étape en fonction des besoins et des urgences. « L'élite de la région de l'Est a décidé d'être au chevet dela base ; et cette élite solutionne les problèmes en fonction des groupes et des urgences.

Pour cette descente, ce sont les étudiants qui ont été ciblés », explique Korondo Mbéllé, vice-président de la section Rdpc Lom et Djerem nord 1.

Il précise qu'il n'est pas question « de campagne électorale ». Les principales cibles ont saisi cette tribune pour dérouler un chapelet de difficultés. « Nous avons délié nos langues et nous avons exprimé nos besoins aux élites. Des solutions ont été trouvées », déclare Yvonne Akamba une étudiante.

Janvier Mongui Sossomba a tenu à rassurer les étudiants:« beaucoup n'ont pas la capacité d'honorer leur droits universitaires.Je suis venu leur dire: vous ne pouvez pas pleurer tant que nous sommes là. »