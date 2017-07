Sénégal: Un peuple en otage

Le plus grave pour notre pays est la promesse des politiques qui nous promettent des lendemains de feu et de... sang. Inutile de revenir sur ce qui fait courir les candidats. Certainement pas l'intérêt du peuple qu'ils prennent en otage. Mais de grâce, ne brûlez pas ce pays qui a une tradition de vote de plus d'un siècle. Que l'autorité soit restaurée et que tous soient soumis à son respect et à celui des règles établies. Pour un Sénégal apaisé avec un scrutin qui fera faire participer le maximum d'électeurs, selon une formule convenue.

L'abstention est devenue le premier parti dans les démocraties modernes du fait certainement du dégoût de nombreux citoyens de la chose politique ou des pratiques politiques, tous cieux confondus. Aussi, rien ne présage du vote effectif de tous les titulaires de cartes dimanche. Alors, sachons raison garder. Et que tous ceux qui crient sur tous les toits n'avoir pas reçu leurs cartes ne s'en prennent qu'à eux-mêmes pour s'être inscrits tardivement, même si l'argument n'absout pas l'autorité en charge de la confection, étant entendu que 50 milliards de F Cfa ont été investis dans cette opération. Un exemple démonstratif : je me suis inscrit au mois de février, probablement parmi les derniers. J'ai pu retirer ma carte au mois de juillet après deux tentatives en juin.

La troisième et dernière remarque est qu'il est loisible à quiconque de constater, dans un quelconque centre d'inscription, que des centaines de cartes restent en souffrance faute de retrait par leurs titulaires. Des remarques qui doivent nous amener à quelques autres certitudes ou constantes. Cette carte appelée « Carte biométrique Cedeao » est d'abord une carte d'identification. Il nous semble qu'elle servira plus à faire d'autres opérations (identification, bancaire... ) qu'électorale.

A la campagne électorale permanente dans ce pays, s'ajoute une vraie campagne dans la douleur tant est que chaque jour avec son lot de violences ou de sorties plus ou moins hallucinantes. La dernière en date est la rumeur sur le report des législatives qui arrivent à pas de charge. A quelques heures de sa tenue, la messe était dite pour un confrère qui en appelait à ce report avec des arguments que d'aucuns avaient trouvé tirés par les cheveux, convoquant, entre autres, le drame de Demba Diop avec son lot de morts et blessés, la saison des pluies, le retrait des cartes électorales...

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.