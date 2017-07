Afrique: Chan 2018 - Les Léopards à Rabat pour préparer le match contre les Diables rouges

Les Léopards locaux de la RDC ont choisi d'affûter leurs armes au Centre national de football Maâmoura de la Fédération royale marocaine de football à Rabat en prévision du match contre les Diables rouges du Congo Brazzaville comptant pour les éliminatoires de la cinquième édition du Championnat d'Afrique des nations prévu au Kenya pour 2019.

C'est depuis le 24 juillet que les Léopards locaux de la RDC séjournent à Rabat au Maroc. La sélection conduite par le nouveau sélectionneur Mwinyi Zahera est en stage de préparation du match des éliminatoires de la cinquième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan), compétition de la Confédération africaine de football (CAF) réservée aux sélections nationales de l'Afrique composées des joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. Sur les vingt-cinq joueurs retenus, dix-sept sont présents dans la capitale marocaine. Les absents qui doivent rejoindre le groupe sont Mputu Mabi Trésor, Matampi Vumi Ley, Issama Mpeko et Deo Kanda du Tout-puissant Mazembe, Chadrac Muzungu de V.Club, actuellement avec la sélection U20 aux huitièmes Jeux de la Francophonie, Auguy Kalambayi, Lusiela Mande de Sanga Balende et Joël Museviko de Don Bosco. Arrivée à Rabat le même lundi par route après avoir atterri à Casablanca, la délégation des Léopards locaux ont eu une séance de décrassage.

Et le le 25 juillet, les joueurs de Zahera devraient affronter en amical de préparation les Étalons du Burkina Faso dans les installations du Centre national de football Maâmoura de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Le programme de préparation prévoit aussi deux autres matchs amicaux contre la sélection du pays hôte le Maroc, le 31 juillet, et le club US Tanger le 4 août. L'on rappelle que la RDC affronte le week-end du 11 au 13 août le Congo Brazzaville à Pointe-Noire avant le match retour, une semaine plus tard, au stade des Martyrs de Kinshasa.

Les autres matchs...

Outre le match entre les deux Congo, les autres affiches du dernier tour des éliminatoires du Chan 2018 sont désormais connues (aller du 11 au 13 août ; retour du 18 au 20 août) à l'issue des matchs disputés le week-end dernier. Dans la zone nord, Égypte s'opposera au Maroc et l'Algérie à la Libye. Dans la zone ouest A, le Sénégal jouera contre la Guinée et la Mauritanie affrontera le Mali, et dans la zone ouest B, le Bénin s'expliquera avec le Nigeria, alors que le Niger tentera de jouer sa carte face à la Côte d'Ivoire,et le Burkina Faso aura à faire avec le Ghana.

Dans la zone centre, la Guinée Équatoriale fera face au Gabon, naturellement le match entre Congo Brazzaville et la RD Congo et le Sao Tome et Principe se mesurera au Cameroun. Dans la zone centre-est, l'on suivra la confrontation entre l'Ouganda et le Rwanda, le match entre l'Éthiopie et le Soudan ou le Burundi. Enfin, dans la zone sud, le Madagascar jouera contre l'Angola, Les Comores sera face à la Namibie, et l'Afrique du Sud affrontera la Zambie. Rappelons qu' en quatre éditions du Chan, la RDC en a repmporté deux, la prémière édition en Côte d'Ivoire en 2009 et la quatrième en 2016 au Rwanda.