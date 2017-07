Congo-Brazzaville: Les grands duels du second tour des élections législatives 2017

Aussitôt après la publication des résultats du premier tour le vendredi 21 juillet dernier par le ministre de l'Intérieur et la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, il a été ouvert la campagne électorale pour le second tour du scrutin législatif. Les états-majors des candidats ont commencé à fourbir les armes depuis le samedi 22 juillet pour cette échéance majeure. Nous vous présentons ici les principaux duels de cette phase.

Une odeur âcre de rivalité tendue se fait sentir du côté de la circonscription unique de Lekana dans les Plateaux, où le candidat indépendant Ghislain Galibali (28,6%) est opposé à Damas Simplice Ngami (21,98%) du PCT. Le premier soupçonne des soutiens occultes à son concurrent au prix des pièces sonnantes et trébuchantes. Ghislain Galibali, affectueusement appelé GG par ses fans, est sur les pieds de garde.

D'autres duels dans les Plateaux opposent à Djambala 2 Boniface Ngoulou (32,69%) de la DRD et Philippe Ngapo (22,63) de l'UFD ; pendant qu'Ampion Philippe (38,86%) de l'UPDP va en découdre avec l'indépendant, Alphonse Ngatselé (26,65%).

Le même scénario, à quelques exceptions près, dans la deuxième circonscription de Sibiti. Joseph Kignoumbi Kia Mboungou (La CHAINE), deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, est en ballotage favorable (43,85%) face à Jean Flavien Mabiala (33,53%). Le duel est ardu. Les différents électeurs se tutoient.

À Kibangou dans le Niari, le député sortant, éminent membre de la commission Economie et Finances de la deuxième chambre du Parlement, Serge Victor Ignoumba du PCT (25,78) sera face à Victor Bienvenu Nzamba de l'Upads (28,10%). Le match est serré constatent plusieurs observateurs.

De son côté, le président de la commission santé, Affaires sociales, genre et famille, Alain Leyinda de l'Upads (36,54%) est accroché aux talons par un indépendant Armand Mafoumba (23,60%) dans la circonscription de Mayoko. Antoine Ngouala du PCT (25,97) est aux coudes à coudes avec un indépendant, Jean Louela (25,81%) dans la circonscription de Londela Kaye.

L'ancien ministre des Sports, Marcel Mbani du PCT (49,80) est traqué par un indépendant, Robert Patrick Tsiba (21,49%) dans la circonscription de Zanaga (Lekoumou). A Nkayi 1, le député sortant, Michel Bidimbou du PCT (21,21%) est mis à mal par le candidat de l'Upads, Alphonse Bidounga (24,07%). Le match est très serré.

Pendant ce temps, le président de la commission Affaires juridiques et Administratives, Placide Moudoudou du PCT (28,05) est mis en mauvaise position par l'indépendant, Auguste Ngabelé (38,73%) dans la deuxième circonscription de Madingou.

Même chose à Mouyondzi où l'un des dirigeants de la Copar, l'une des plateformes de l'opposition républicaine, Michel Bouissi Ngouari (26,12%) devrait abattre du travail pour espérer atteindre les 50% face à l'indépendant Grégoire Kiwari Mampassi (27,64%).

Pendant ce temps, le président coordonnateur de la Copar, Nicéphore Fylla Saint Eudes (46,51%) s'emploie à créer une avance considérable devant l'ancien président du conseil départemental du Pool, Fidèle Kanza (27,45%) qui s'est présenté sous le label d'indépendant.

L'ancienne secrétaire comptable du Conseil supérieur de la liberté de communication et candidate du PCT dans la circonscription de Boko (Pool), Marie Jeanne Kouloumbou (38,89%) doit convaincre une fois de plus les électeurs pour venir à bout du candidat indépendant, Anicet Goma (22,42%).

À Poto-Poto 1, le jeune Rick Gerald Bokilo, candidat indépendant (25,40%) défie ostentatoirement le député sortant du PCT, Jean De Dieu Kourissa (48,36%). Il en est de même de Gervine Mounea Aya (37,12%) du PRL et Jean Didace Médard Moussodia du PULP (38,34) à Moungali 3. C'est presque le même scenario entre Aimé Hedvert Mouagni du CPR (26,82), député sortant, et l'ancien parlementaire de cette circonscription, Jean Bonard Moussodia (43,82), indépendant.

La bataille s'annonce rude à Ouenzé 2 entre le candidat indépendant et président de la fédération congolaise de judo, Marien Ngouabi Ikama (24,14%) et le candidat du PCT, président de la fédération congolaise de karaté, Dominique Ondzé (37,84%). Même chose à Ouenzé 3, pour le candidat indépendant Adolphe Mbou Maba (47,48%) et Romi Oyo (38,47%) du PCT.

Guy Patrick Gondzia (44,11%) du Club-2002 Pur et Venance Mania (39,07%) vont s'affronter à Dongou dans la Likouala. De leur côté, René Dambert Ndouane (36,14%) du PCT et Joseph Bembi Membo du PCAP (40,43%) sont sur le terrain pour prétendre rempiler au second tour.