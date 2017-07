Burkina Faso: 8es Jeux de la Francophonie - Marthe Koala, « orpailleuse » dans les haies

La Burkinabè Marthe Koala a été sacrée championne dans l'épreuve des 100 m haies ce mardi 25 juillet 2017 à Abidjan lors des jeux de la Francophonie. Elle a remporté l'or grâce à un temps de 13s 32 et au terme d'une course qu'elle a su bien démarrer.

On vous annonçait dans notre édition d'avant-hier lundi 24 juillet que Marthe Koala était une valeur sûre en mesure de remporter une médaille lors de ces jeux de la francophonie, Abidjan 2017.

La Burkinabè n'a pas contredit notre jugement, bien au contraire. Elle a confirmé tout le bien qu'on pense d'elle en allant à la conquête de l'or sur son épreuve de prédilection : les 100 m haies.

Heptathlonienne et en l'absence de ce combiner sur les jeux, la Burkinabè s'est alignée sur sa spécialité.

Dans son couloir, le numéro 4, elle était à côté de la bouillante Ivoirienne Rosvitha Okou, dit «la Piqûre» (couloir 3). Mais cette dernière n'avait pas suffisamment de mandibules ou de seringues pour piquer notre Marthe nationale.

Le coup de starter donné, notre compatriote a écrasé la concurrence malgré le temps lourd et humide. Elle gagne la course en 13s32. Elle est suivie de la Française Pauline Lett et de la Canadienne Ashlea Elaine. Malgré la victoire, Marthe nous a signifié qu'elle a senti ses jambes un peu lourdes.

«En plus, j'ai un peu trébuché à partir de la 9e haie. Ça m'a déséquilibrée, mais j'ai tenu. Je connaissais toutes mes adversaires et je pense que la meilleure a gagné». Selon elle, la différence s'est faite parce qu'elle a tenu jusqu'à la fin de la course.

Elle s'attendait à cette médaille, car elle avait le meilleur temps lors des 2 séries. Elle se contentera de ce chrono, même si son objectif était de battre son propre record qui est de 13s 25.

Insatiable, elle sera encore dans la cuvette du stade Félix Houphouët-Boigny. Cette fois-ci, ce sera pour le saut en longueur.

Bienvenu Sawadogo, un jeune loup affamé

Après la victoire de Marthe qui donnait au Burkina sa 2e médaille, 3 autres Burkinabè sont montés sur le tartan. Il s'agit de Florent Somé (finale 110 m haies), de Tidiane Minougou et de Bienvenue Sawadogo (400 m).

Si Somé a terminé à la 8e place lors de la finale des 110m haies et que Minoungou n'a pas pu obtenir une place qualificative pour la finale, ce n'est pas le cas du jeune Bienvenu Sawadogo. Le champion national a fini sa série à la 2e place et va prétendre à une médaille.

En tout cas, pour Bienvenu, le plus important était de se qualifier. «Le temps que j'ai réalisé n'est pas mal (47s 13). Je suis sûr qu'en finale, ça ira très vite et ça promet une belle bagarre. On va tout faire pour remporter une médaille pour le Burkina », nous a-t-il dit.

Le constat est que la série de Bienvenu a été très rapide car de l'autre côté, le vainqueur a fait un temps de 47s85. Tout porte à croire que le Bienvenu national est dans la bonne dynamique pour remporter un grelot. Malgré sa jeunesse, il a une faim de loup et ce ne sont pas les crocs qui lui manquent.