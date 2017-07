Mali: Rassemblement de soutien au blogueur Madou Kanté blessé par balle

Il est revenu à cette occasion sur l'incident, expliquant qu'il s'était arrêté pour prendre un appel dans sa voiture quand un véhicule est arrivé en trombe et que sa vitre s'est brisée. La poitrine en sang, il s'est alors rendu compte qu'on lui avait tiré dessus. Il assure désormais qu'il se sent bien.

« On en appelle au président de la République, il est le garant de la cohésion nationale, de la stabilité du pays, commente Tiébilé Dramé, le président du Parena. Il ne peut pas se taire pendant que ceux qui le soutiennent profèrent des menaces à longueur de journée et pendant que l'on passe aux actes. Le Mali ne connaît pas la violence politique et elle commence à s'installer, par des mots, par des actes et par des balles. Il est urgent que le président sorte de son mutisme. »

Aucun lien n'est encore établi entre l'attaque à main armé qu'a subie Madou Kanté et ses prises de position contre la réforme constitutionnelle. Mais les opposants à cette réforme estiment, eux, que tout est lié. Une centaine d'entre eux se sont rassemblés pour dénoncer, « une longue série de menaces et d'intimidations ».

