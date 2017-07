Togo: Une Conférence nationale des étudiants pour "une unité d'action syndicale"

Les six occupants de la voiture qui les transportait, ont tous péri lorsqu'ils sont entrés en collision… Plus »

Les initiateurs précisent que "ce forum est ouvert à tous les délégués d'amphi, délégués généraux, clubs, associations religieuses basées au campus et à toutes les Organisations Estudiantines des universités publiques et privées du Togo".

Selon un communiqué de cette association, l'objectif d'une telle rencontre "est de permettre à toutes les entités représentatives des Étudiants d'échanger et de réfléchir sur les divers aspects de l'enseignement supérieur au Togo, de créer un cadre permanent d'échange, de dialogue et de concertation et enfin créer au besoin une unité d'action syndicale".

Du 28 au 30 Août prochain, la Ligue Togolaise des Droits des Étudiants (LTDE) organise une Conférence Nationale des Délégués et Mouvements d'étudiants autour du thème : "Pour le bien-être de l'Étudiant et de notre pays, Unissons-nous !"

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.