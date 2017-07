Congo-Kinshasa: L'ONU et l'UA plaident pour une plus grande participation politique des femmes congolaises

« Nous entendons ce que la RDC ne peut pas faire. Nous sommes ici pour discuter de ce qu'elle peut faire avec ses femmes et ses jeunes », a déclaré Mme Mohammed lors de cette rencontre. « La majorité des gens dans ce pays sont jeunes. Nous devons voir plus de jeunes impliqués ».

100% féminine, la délégation est composée de la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, de la Directrice exécutive de l'ONU-Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la violence sexuelle dans les conflits, Pramila Patten, et de l'Envoyée spéciale de l'UA pour les femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop.

A Kinshasa, une délégation conjointe de l'ONU et de l'Union africaine (UA) a rencontré mardi des femmes leaders congolaises dans le cadre d'une discussion sur l'implication des femmes avec pour mission de montrer que ces dernières ne sont pas seulement des victimes mais également des agentes de la paix et du développement.

