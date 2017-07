Togo: Gilbert Bawara - « Qu'il y ait grève ou pas, nous allons assurer la continuité des services publics »

Les six occupants de la voiture qui les transportait, ont tous péri lorsqu'ils sont entrés en collision… Plus »

Le ministre de la fonction publique a souligné à ses interlocuteurs que la grève n'a plus sa raison d'être une fois que les portes du gouvernement sont ouvertes et resteront ouvertes pour des discussions.

En d'autres termes, Gilbert BAWARA déclare : « En toute hypothèse, je prendrai les dispositions légales et réglementaires qui sont envisageables et possibles pour faire en sorte que, même en cas de grève, qu'il y ait la continuité du service public au niveau des services concernés. Nous ferons en sorte qu'il n'y ait une cessation complète ».

« Il y aura de temps des difficultés, des perturbations et des grèves, lorsque malgré la volonté du dialogue et de concertation, les agents concernés décident d'aller en grève », a-t-il reconnu.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.