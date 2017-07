Tchad: Pillage à outrance de la Coton-Tchad

"Quand j'avais contrôlé la Coton-Tchad avec mon équipe à Moundou, nous avions sillonné les usines. Et s'il fallait mettre en prison des gens, c'est tout le monde qui allait se retrouver en prison. De simples chauffeurs au DG ou au PDG. J'en ai mis beaucoup en prison, les prisons étaient remplies d'agents de la Coton-Tchad. Il faut donc dire que les détournements ne datent pas d'aujourd'hui mais le phénomène s'est aggravé. Comme le régime d'Idriss Deby fait dans le détournement et le clientélisme. Parce qu'on nomme des gens qui doivent se servir donc ils se sont servis" déplore l'opposant Ngarledjy Yorongar.

"Quand vous arrivez à Moundou, rien que d'apparence la Coton-Tchad est mourante dans la capitale économique. Le plus grand pourvoyeur de l'emploi après l'État à l'époque, était la Coton-Tchad et sa part dans l'économie était indiscutable. Aujourd'hui, les paysans ne veulent plus cultiver du coton. Et cela se ressent sur le plan économique. Donc pour quelqu'un qui a vécu cette période de la Coton-Tchad, c'est avec un pincement au cœur qu'on assiste aujourd'hui à cette mort lente de l'entreprise."

