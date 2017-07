Togo: Attention à l'arnaque !

Les six occupants de la voiture qui les transportait, ont tous péri lorsqu'ils sont entrés en collision… Plus »

Il invite dès lors "les uns et les autres à plus de vigilance" et dit décliner "toute responsabilité vis-à-vis de ses actes car recevoir de l'argent de ses bénéficiaires ne fait pas partie des procédures et des pratiques du Fonds".

Pour ne pas se faire compter parmi ces victimes, le FAIEJ appelle donc ces jeunes gens à signaler "tout contact de ce genre aux agents du FAIEJ et aux points focaux du Ministère du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes dans votre région".

La direction qui attire donc l'attention des jeunes entrepreneurs bénéficiaires de son dispositif, renseigne que ces arnaqueurs "promettent des aides de l'Union Européenne et de la Banque Mondiale et réclament des frais d'inscription pour bénéficier de ces soi-disant aides".

