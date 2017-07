Libye: Paris joue les pompiers entre Fayez El-Sarraj et le général Khalifa Haftar

Lors d'une rencontre ce mardi 25 juillet à La Celle-Saint-Cloud, près de Paris, Fayez al-Sarraj et Khalifa… Plus »

Pour en savoir un peu plus sur cette initiative francaise, Nafissa Amadou a joint Kader Abderrahim, maître de conférence en sciences politiques et chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS). Cliquez sur l'image pour écouter.

Le président francais Emmanuel Macron reçoit les deux leaders rivaux de la Libye. Il s'agit du chef du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale Fayez El-Sarraj et son rival, le général Khalifa Haftar, chef des forces armées libyennes basées dans l'Est. Cette rencontre intervient trois mois après une première à Abu Dhabi entre les deux hommes.

