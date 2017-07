Guinée: Enquête pour corruption présumée contre Rio Tinto au Royaume-Uni

Le géant minier a reconnu en novembre dernier qu'il y avait eu un échange de mails évoquant le versement de 10 millions et demi de dollars à un intermédiaire, proche conseiller du président guinéen Alpha Condé, pour faciliter l'accord transactionnel d'avril 2011 entre Rio Tinto et l'Etat ouest-africain. Le géant minier s'est depuis séparé de deux des ses principaux cadres dirigeants.

Après Washington et Canberra, l'affaire Simandou rebondit à Londres. Le Serious Fraud Office, chargé de lutter contre la délinquance financière au Royaume Uni, a ouvert une enquête pour corruption présumée contre Rio Tinto en Guinée.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.