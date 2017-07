Guinée: Labé - Des bandits lourdement armés rendent visite à un guinéen venu d'Espagne

Encore sous le choc, Ibrahima Fodé Diallo n'a plus que ses yeux pour pleurer et demander aux érudits de son village d'origine Salambande de faire une prière en sa faveur pour qu'il puisse retrouver les objets qui lui ont été dérobés.

Leur cible un guinéen venu d'Espagne dénommé Ibrahima Fodé Diallo que les visiteurs ne connaissaient sûrement pas car c'est à lui même qu'ils se sont adressés pour demander où était l'homme venu d'Espagne il y'a quelques jours, il est au village fit il pour réponse avant de se voir demander d'indiquer sa chambre,ce que fera l'homme à contre cœur, alors les assaillants ont passé au peigne fin les lieux réussissant à emporter deux millions, des documents de voyage dont un passeport et un permis de résidence en Espagne ainsi qu'une moto et tous les documents y afférant.

