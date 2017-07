Afrique: Lutte contre le SIDA - Des lueurs d'espoir sous un ciel assombri

En tout état de cause, l'objectif 90-90-90, c'est-à-dire 90% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées recevant un traitement antirétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ayant une charge virale durablement supprimée à l'horizon 2020, reste toujours un défi du moment. Est-il toujours dans les cordes des organisations de lutte contre le Sida ? L'histoire nous le dira dans trois ans.

Des résultats pour le moins encourageants, même si l'étude, dit-on, est encore à un stade préliminaire. L'espoir est donc permis. Mais encore faudrait-il que la problématique du nerf de la guerre qui est dans le cas d'espèce le nerf de la recherche, ne vienne pas remettre en cause tous les efforts et les progrès enregistrés jusque-là.

Toutefois, il faudra garder l'arme au pied et surtout à ne pas baisser la garde, en attendant que l'on trouve le remède à cette maladie qui n'a pas fini de faire parler d'elle et qui continue de faire des ravages au sein des populations. C'est le plus grand défi qui se présente aujourd'hui aux pays africains. Cela passe par un engagement politique réel sur le terrain de la sensibilisation et de la prévention. Surtout au sein de la frange jeune qui ne semble pas prendre toute la mesure du péril. Il y va de l'avenir de nos nations.

Mais en attendant, l'on peut saluer le fait que la communauté internationale reste toujours mobilisée contre cette maladie qui s'est, peut-on dire, aussi quelque peu « africanisée », depuis qu'il a été dit que les médicaments sont au Nord et les malades au Sud. Aujourd'hui encore, cette réalité est loin d'être démentie, et l'Afrique semble malheureusement à la remorque des autres nations en matière de lutte contre cette épidémie.

Car, certaines régions comme l'Europe orientale et l'Asie centrale ne semblent connaître aucune amélioration, au moment où on enregistre, ces dernières années, une certaine recrudescence de la maladie dans d'autres recoins du monde, notamment en Afrique subsaharienne. En outre, des craintes subsistent quant aux moyens de lutte, notamment le financement de la recherche qui demeure l'un des nœuds gordiens du problème.

