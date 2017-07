Maroc: Abdelkrim Benatiq - L'immigration, un levier pour le développement

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration ont procédé, lundi à Rabat, au lancement officiel de la plateforme Marocains entrepreneurs du monde (MeM), la 13ème région de la CGEM.

Lancée à l'occasion de la première édition du Moroccan Business Bridge, cette nouvelle région de la Confédération constitue une plateforme d'échange entre les MeM et ceux qui opèrent au Maroc.

Elle vise à encourager les chefs d'entreprises marocains résidant à l'étranger à investir dans leur pays d'origine et faciliter, grâce à eux, le développement des échanges économiques entre le Royaume et l'étranger.

«Les Marocains entrepreneurs du monde forment une assistance plurielle qui illustre bien le dynamisme de notre communauté d'affaires», a indiqué dans une allocution à cette occasion la présidente de la CGEM, Miriem Bensalah Chaqroun, rendant hommage «aux Marocains du monde, dirigeants et décideurs, qui contribuent au développement de l'entreprise dans d'autres pays et au rayonnement implicite du Maroc».

Elle a, à cet égard, souligné que les entrepreneurs du monde «sont un capital humain, un réseau de compétences, qui contribue à l'innovation et à la création de valeur ajoutée et d'emplois, tout en s'abreuvant de ce capital immatériel qu'est leur marocanité», martelant aux centaines de MRE qui ont fait le déplacement, parfois de très loin, pour assister à cet évènement inédit, «vous êtes une chance, vous êtes une force, vous êtes une richesse pour le Maroc».

Même son de cloche chez le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq, qui a expliqué que «la 13ème région de la CGEM est une réponse à la fois réalisable, concrète et opérationnelle», ajoutant qu'il s'agit de «l'articulation entre migration et développement».

«Certes, l'immigration peut être conçue comme un choix individuel afin de réaliser des aspirations personnelles, mais la migration, dans sa dimension collective, peut être un levier pour un vrai développement», a-t-il relevé.

«Partant de ce constat, de cette conviction, nous considérons que les 5 millions de Marocains résidant à l'étranger sont considérés comme des acteurs, pour une vraie coopération à la fois efficace et riche entre les pays d'accueil et leur pays d'origine», a-t-il dit.

«Nous avons un grand décalage entre la déclinaison de nos ambitions politiques et leur mise en application», a fait observer, de son côté, le ministre de la Justice, Mohamed Aujar, exhortant les MeM à devenir des acteurs du développement du Maroc, grâce à leur «dynamisme et leur positivisme».

Le ministre a rappelé que «toutes les conditions sont réunies» pour que les entrepreneurs marocains de l'étranger puissent investir au Maroc grâce notamment à un cadre législatif adapté et à l'expertise des banques marocaines.

La 1ère édition du Moroccan Business Bridge a réuni plus 300 MeM et entrepreneurs installés au Maroc pour partager leurs expériences et explorer les opportunités de partenariat et de développement aussi bien au Royaume qu'à l'étranger. Cet évènement a également été marqué par la participation de représentants d'institutions publiques et privées.