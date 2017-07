Maroc: Hausse du résultat net part de Maroc Telecom au premier semestre

Pour ses perspectives 2017 à périmètre et change constants, le Groupe prévoit une légère baisse du chiffre d'affaires due aux nouvelles mesures de régulation et un EBITDA stable ainsi que des CAPEX d'environ 23% du chiffre d'affaires, hors fréquences et licences.

Au niveau continental, les filiales africaines de Maroc Telecom "continuent de gagner des parts de marché et de soutenir la croissance des résultats du Groupe," a dit M. Ahizoune, relevant que les efforts d'optimisation des coûts se poursuivent et contribuent à améliorer le haut niveau de profitabilité du Groupe.

"Au Maroc, le succès du Très Haut Débit Mobile et Fixe confirme la pertinence de sa stratégie, basée sur le déploiement de ses infrastructures et leur renforcement pour accompagner la forte accélération des usages," a-t-il ajouté.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.