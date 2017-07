Sénégal/Mauritanie: "Le football mauritanien est définitivement décomplexé" (dirigeant)

La Mauritanie qui jouera le dernier tour qualificatif au CHAN contre le Mali, après avoir éliminé le Liberia (2-0 et 0-1), a gagné le Botswana lors du premier tour des éliminatoires de la CAN 2019, en juin dernier.

"Ce n'est pas facile mais on y croit", a insisté le dirigeant de la FFRIM, selon lequel "le travail à la base est sous-tendu par une politique ardue" en matière d'infrastructures modernes et de dernière génération.

"Sans grande prétention, nous avons décidé de travailler à la base et de donner des compétitions aux plus jeunes footballeurs", a-t-il dit, relevant que l'idée est de définitivement placer le football mauritanien dans l'élite africaine.

"Dès notre arrivée en 2011, nous avons relancé le championnat qui est passé de 9 à 14 équipes, et tous ces clubs sont obligés de prendre part aux compétitions de jeunes en U20, U17 et U15", a dit El Hadj Sy, qui fait partie de l'équipe dirigée par le président Ahmed Yahya, membre du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF).

"Même nos supporters n'acceptent plus qu'on participe pour le simple plaisir, on veut toujours aller au bout même si rien ne se décrète en football", a ajouté le dirigeant mauritanien.

Le football mauritanien, "définitivement décomplexé", s'est fixé pour ambitions de prendre part aux phases finales du CHAN 2018 et de la CAN 2019, soutient le président de l'ASAC Concorde de Nouakchott, champion 2017 de Mauritanie, El Hadj Sy.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.