Madagascar: Une rivière qui affaiblit l'ennemi

« Et les deux époux, ne pouvant plus se rejoindre, moururent sur place où ils forment aujourd'hui les deux rochers à la silhouette si étrange, l'un rappelant un homme chargé d'un fardeau, l'autre une femme avec ses enfants. Et c'est pourquoi le ruisseau devenu rivière, prit le nom de Mahavavy- qui rend faible- car malgré tous leurs efforts, les deux époux ne parvinrent jamais à se rejoindre. »

Une seconde légende propose une autre raison à l'appellation. À 80 km d'Ambilobe, il existe un site célèbre et sacré composé de deux énormes rochers dénommés Zarandahy (la part de l'homme) et Zarambavy (la part de la femme) entre lesquels cascade la Mahavavy. Les autochtones y viennent offrir des sacrifices « en sollicitant l'exaucement de leurs vœux », car leurs deux étranges rochers ont leur histoire.

Et il y a la légende qui attribue également l'origine de ce nom à l'influence heureuse du clan Zafindranivy sur les destinées de la ville. Ifondrainy, roi des Zafindranivy, la sauve en effet de la destruction en se rendant aux armées de Radama Ier, lors de la conquête de la côte orientale par le roi merina. Ce dernier- dont la sœur d'Ifondrainy, Soamahanoro, est la maîtresse- « accorda aux Zafindranivy, en récompense de leur soumission, les mêmes droits qu'aux notables hova, pour la plus grande prospérité de la petite ville » (P. Latu).

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.