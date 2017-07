Madagascar: Les entrepreneurs malgaches veulent ramener les jeunes dans l'économie formelle

« La nécessité d'accompagner les jeunes qui créent des petites et moyennes entreprises, est aujourd'hui une évidence pour Madagascar. Et vu le faible investissement à Madagascar, passer par l'auto-emploi, la création d'entreprises est une niche à exploiter. »

« Il y a pas mal de jeunes qui ont du travail, des projets, mais qui restent dans l'informel, explique Jean-Michel Ramaroson, le vice-président de l'organisation patronale. Parce qu'ils ont peur de rentrer, qu'ils n'ont pas les moyens de rentrer. Il y a plusieurs raisons. Donc il faut déjà leur mettre dans la tête cette culture. C'est le vrai problème de Madagascar, parce que quand on dit "formel", on doit payer des impôts, etc. Mais attention, si vous ne rentrez pas dans le formel, et que vous voulez vous développer, vous avez besoin de fonds. Et la banque ne va jamais financer une structure informelle. »

Conseiller et former les futurs jeunes entrepreneurs mais aussi les accompagner à passer dans l'économie formelle. C'est le rôle que veut jouer le Groupement du patronat malgache en prenant sous son aile 37 petites entreprises.

