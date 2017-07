Cameroun: La fin d'une période de calvaire

Le dispatching en cours des kits de dialyse à travers le pays redonne de l'espoir aux malades soufrant d'insuffisance rénale.

L'Hôpital général de Yaoundé (HGY) sert actuellement de plate-forme pour le dispatching de des kits de dialyse vers les centres d'hémodialyse à travers le pays, après l'arrivée par voie aérienne, vendredi dernier, de 11 tonnes de kits. Cette importante livraison vient mettre un terme à une période de flux tendu marquée par des perturbations dans la fréquence des soins aux malades souffrant d'insuffisance rénale chronique. On se souvient que la fin du mois de juin 2017 et le début de celui en cours avaient été marqués par un mouvement d'humeur des malades atteints d'insuffisance rénale chronique et sous dialyse à l'HGY.

Une situation qui avait poussé le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, à publier un communiqué. Il informait alors les malades et le public que des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement des éléments composant le kit de dialyse avaient conduit à des perturbations dans la fréquence des soins dans la majorité des neuf centres public d'hémodialyse du pays. Puis, dans une interview accordée à CT, le ministre faisait savoir que parmi les centres touchés, il y avait, en plus de l'HGY, l'Hôpital général de Douala, puis, les hôpitaux régionaux de Bamenda et Buea. Conséquence, les malades souffrant d'une insuffisance rénale chronique, et qui devraient normalement avoir deux séances de dialyse par semaine, ne pouvaient plus en recevoir qu'une seule, en raison des perturbations liées à la rareté des kits.

Pour rétablir à brève échéance le fonctionnement normal de chaque centre d'hémodialyse, le gouvernement avait annoncé l'arrivée par bateau, pour la mi-juillet 2017, du gros des composants constitué de kits complets de dialyse, parallèlement à la livraison de près de huit à dix tonnes de composants qui devaient être acheminés par avion-cargo. Mais, en attendant l'effectivité de ces mesures, André Mama Fouda avait instruit des mouvements de cession des composants entre les centres pour que chacun puisse disposer d'un certain nombre de kits complets permettant de faire bénéficier à chaque malade d'au moins une séance de dialyse par semaine. L'arrivée des kits le 21 juillet dernier sonne donc le retour progressif à un fonctionnement normal des neuf centres d'hémodialyse. Un bateau est aussi en route avec un autre stock et le ministre a assuré hier que tous les centres sont déjà approvisionnés. Bon à savoir, la dialyse est fortement subventionnée au Cameroun.

En Europe, une séance coûte l'équivalent de 100 000 F CFA alors qu'au Cameroun, le patient paie moins de 5 000 F CFA. C'est donc près de 95% des coûts des soins qui sont ainsi subventionnés annuellement, pour une dépense estimée à 3,5 milliards de F CFA au profit des neuf centres en service pour un effectif d'environ 746 malades d'insuffisance rénale chronique. Sans compter les malades qui arrivent avec une insuffisance rénale aiguë ou des touristes qui demandent à être dialysés. André Mama Fouda a révélé récemment que cette subvention est en examen pour être revalorisée.