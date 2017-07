Cameroun: Programmes C2D-Afop - Le satisfecit de l'AFD

Les deux premières phases ont été concluantes, ce qui a décidé l'Agence à injecter de nouveaux financements pour la prochaine étape.

Les travaux de la 14e session du comité de pilotage du programme Contrat désendettement développement-Programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches (C2D-Afop) se sont déroulés hier à Yaoundé. Occasion de faire le bilan de ce programme mis en place depuis 2008 et de dresser les perspectives de la troisième phase dont les activités démarrent incessamment.

Pour le co-président dudit comité, Henri Eyebe Ayissi, il sera question, lors de la prochaine phase de consolider et de pérenniser les acquis des deux premières étapes. Il indique également à cet effet que les financements sont disponibles. Puisqu'un contrat d'affectation dans le cadre du troisième C2D a été signé entre l'Agence française de développement (AFD) et le gouvernement pour un montant de 26 milliards de F.

Pour ce qui est du bilan, on retient entre autres que 75 centres de formation et 26 écoles opérationnelles ont été mis sur pied et ont formé 4850 jeunes qui se sont installés à leur compte. « 2110 ont été intégralement insérés dans les filières agricoles, pastorales halieutiques. Du côté des écoles, le même nombre a été formé, la moitié a passé le concours de la fonction publique, d'autres travaillent dans des ONG », explique le coordonnateur national, Pierre Blaise Ango.

Le directeur de l'AFD, Christian Yoka, a dit sa satisfaction face à ces résultats. Il a souligné que le Cameroun avait gagné la confiance de l'Agence par sa façon de mener ce programme qui s'inscrit dans les enjeux de développement. Il ajoute que le secteur de l'agriculture fait partie des principaux secteurs que privilégie l'AFD pour ce qui est du financement des projets. D'autres indicateurs entrent également en ligne de compte, notamment le choix du public-cible, que sont les jeunes. L'Agence accorde également beaucoup d'importance à la formation diptyque, c'est-à-dire une formation-emploi avec une approche qui l'aligne à l'insertion professionnelle. La dimension capitale humaine occupe aussi une place de choix, ainsi que la dimension genre.