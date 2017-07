Cameroun: André Mama Fouda - « Nous sortons de cette crise »

interview

Ministre de la Santé publique.

La situation vient de se normaliser au Centre d'hémodialyse de l'Hôpital général de Yaoundé. Comment en est-on arrivé à une crise qui a duré plus d'un mois ?

Les différents centres d'hémodialyse du Cameroun disposent d'un parc de 79 générateurs pour un peu plus de 750 malades chroniques auxquels il faut ajouter des malades aigus et des patients de passage au Cameroun. La demande est donc forte d'autant plus qu'un malade a droit à au moins deux séances par semaine. Une séance dure quatre heures et après, il faut systématiquement désinfecter l'appareil pour le remettre en service. Il est important de comprendre ce fonctionnement pour apprécier le volume du travail par rapport à la demande. Chaque centre a une dotation annuelle pour commander les kits composés de 14 items. La chaîne de traitement a aussi été perturbée du fait de la solidarité qui existe entre les centres de soins d'insuffisance rénale.

Dans ce cadre, des mouvements de kits ont eu lieu pour aider les hôpitaux qui étaient menacés de rupture totale. Il faut ajouter que le nombre de malades escompté en 2017 est croissant et finalement, on est arrivé à une situation d'impossibilité d'assurer les soins comme programmé. Les séances ont été ramenées à une seule par semaine et par malade. Nous sortons de cette crise. Une dotation d'un peu plus de 11 tonnes vient d'être réceptionnée et un bateau est en route avec un autre stock. Et la prise en charge est redevenue normale.

Les commandes actuelles satisferont-elles les besoins ?

Les besoins caracolent à 75 000 kits par an au minimum. Cela a un coût. Il n'y a pas que les composants d'hémodialyse. Il y a aussi la maintenance des équipements, le remplacement de ceux qui sont vétustes. Des inscriptions budgétaires sont faites et chaque centre doit se battre pour faire aboutir à temps ses commandes qui obéissent à un processus : appel d'offres, dépouillement, notification, signature, engagement. Il y a également de nombreux acteurs dans la chaîne, ce qui complexifie parfois le processus. Il n'y a pas une autre façon de faire. On recommande simplement de passer les commandes à temps pour que les livraisons se passent aussi dans les délais.

Vous avez annoncé l'arrivée d'un bateau. C'est plutôt un avion qui est arrivé...

L'approvisionnement par avion coûte cher. En plus, ce sont des produits inflammables. Le bateau reste le meilleur moyen de transport de ces médicaments. En cas d'urgence, on fait appel à l'avion, en bagage accompagné, en fret classique ou cargo. Un avion-cargo a ses contraintes. Et c'est ce à quoi nous avons fait face. Il exige d'avoir à l'aéroport de débarquement des colis à ramener pour capitaliser son voyage. Ces contraintes ont pris du temps pour que l'avion arrive au Cameroun. Mais, à ce jour, tous les centres du pays sont approvisionnés. En reprenant le transport par voie maritime, nous allons tranquillement recevoir le reste de la commande de 2017 puisque tous les marchés sont signés.