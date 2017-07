Algérie: 56,07% de réussite au baccalauréat 2017

Le taux global de réussite au baccalauréat session 2017 est en hausse par rapport à 2016 a annoncé, hier, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit. «Le taux global de réussite au baccalauréat pour la session 2017 est de 56,07%, en augmentation par rapport à l'année dernière où il était de 49,79%», a-t-elle indiqué.

Le nombre des candidats au baccalauréat pour l'année scolaire 2016/2017, organisé du 11 au 15 juin à l'échelle nationale, était de 761 701.

Sur le total des inscrits, 491 298 étaient des candidats scolarisés et 270 403 postulaient en candidats libres, alors que le nombre de filles inscrites représentait 54,71%. Pour cette même session, 3 710 détenus, répartis sur 42 centres pénitentiaires, étaient inscrits pour passer l'épreuve.

Dans une déclaration faite en marge d'une conférence de presse organisée, hier, au niveau du siège du ministère de l'Education nationale, l'inspecteur général, Nedjadi Mseguem a indiqué que le taux de réussite des candidats libre est de 47,44%. Selon lui, l'année scolaire 2016-2017 a été jugée stable malgré les conditions climatiques dans certaines wilayas et certains problèmes.

Lors de son intervention, le responsable a annoncé que les filières mathématiques sont classées premières avec un taux de réussite de 86,73%, contre 63% l'année dernière, suivies par les sciences expérimentales avec 62,52%.

Pour les spécialités littéraires, M. Mseguem a souligné que les postulants dans la filière lettre et philosophie ont atteint un taux de réussite de 52,09%, et 47,18% pour les lettres et langues étrangères, alors qu'il est de 50,72% pour les postulants en gestion et économie.

L'inspecteur a, par ailleurs, fait savoir que le taux de réussite pour les filles est de 65,03%, rappelant que les mêmes mesures prises durant la session ordinaire du baccalauréat ont été prises pendant la session spéciale qui a concerné les retardataires.

«La session spéciale a touché tous les absents sans exception pour assurer l'égalité entre candidats», a-t-il affirmé.

Le baccalauréat de cette année a été marqué par la tenue d'une session spéciale, organisée du 13 au 18 juillet au profit des candidats ayant été exclus pour cause de retard lors de la session ordinaire.

Organisée sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, elle a concerné 104 036 candidats, dont 10 082 scolarisés et 93 954 libres.

Signalons que, les résultats du Bac ont été affichés hier à partir de 15h au niveau des lycées. Les candidats ont pu les consulter également sur le site de l'Onec ou en envoyant un SMS au 567.

Les inscriptions universitaires préliminaires débuteront le 1er août sur le site Internet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Pour sa part, la ministre s'est félicitée du résultat de la filière mathématique. Dans une déclaration à la presse à l'issue d'un entretien avec la ministre mauritanienne de la Culture, Mme Benghabrit a exprimé «la satisfaction du secteur» pour ce taux de réussite dans de cette branche scientifique qui «attire désormais de plus en plus d'élèves» et a appelé à «encourager les élèves à opter pour cette spécialité» où, rappellera-t-elle des Algériens se sont distingués en remportant plusieurs prix à des concours de mathématiques notamment aux olympiades internationales de Rio de Janeiro (Brésil) et à une rencontre des pays de la Méditerranée consacrée au jeunes matheux.

S'agissant les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, la ministre a rappelé la mise en place du plan national d'enseignement et d'évaluation ainsi que du guide de l'enseignant qui seront mis à la disposition des enseignants pour leur mise en application.

Quant aux contenus des manuels scolaires, elle a affirmé que des améliorations seront apportées aux nouveaux livres scolaires notamment ceux des 3e et 4e années primaire et des 2e et 3e années moyenne.

La ministre ne manquera pas d'inviter les éditeurs algériens à s'impliquer et participer à l'élaboration de ces livres. Mme Benghabrit annoncera également l'organisation, en septembre prochain, d'un salon sur le livre scolaire.