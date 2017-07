Le ministère de la Santé a évalué les performances des projets et programmes de développement intervenant dans son secteur au cours de son assemblée sectorielle tenu,e le lundi 24 juillet 2017 à Ouagadougou.

Les performances des Projets et programmes de développement (PPD) dans le secteur sanitaire ont été passées à la loupe du ministère de la Santé, le lundi 24 juillet 2017 à Ouagadougou.

Cet exercice biennal visant à statuer sur l'efficacité de la dizaine de PPD du département pour les années 2015 et 2016 s'est tenu en prélude de l'assemblée générale des Projets et programmes de développement, un autre rendez-vous à l'échelle générale.

L'assemblée sectorielle du ministère de la Santé, regroupant l'ensemble des acteurs des projets et programmes, a donc statué sur les interventions de chaque projet en fonction d'indicateurs de performances tels que la gouvernance, la gestion financière et les résultats obtenus. Ils ont été classés en trois catégories rouge, orange et vert, selon le niveau de réussite.

Le rapport de cette rencontre sera, ensuite, transmis au ministère de l'Economie, des Finances et du Développement pour préparer les assises nationales des projets et programmes de développement du Burkina Faso.

« Les projets et programmes de développement de chaque secteur sont la traduction, soit de l'effort de l'Etat, soit du soutien des partenaires techniques et financiers pour accélérer l'atteinte d'un certain nombre de résultats dans certains domaines », a expliqué le ministre de la Santé, Pr Nicolas Méda.

Au niveau du ministère de la Santé, les projets portent essentiellement sur le développement d'infrastructures sanitaires et les activités de formation.

« Nous voulons couvrir le pays d'un certain nombre d'infrastructures (hôpitaux, centres spécialisés) et de centres de santé de base », a confié le ministre.

Au-delà de l'évaluation des rapports d'activité, la session a recherché les causes de contre-performance et d'excellence, le cas échéant, pour faire des recommandations.