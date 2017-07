Burkina Faso: Plus de onze millions de plants pour revêtir le pays

Batio Bassière a invité l'ensemble de la population à s'investir de façon responsable dans la restauration des terres dégradées à travers un engagement écocitoyen pour la réussite des actions de reforestation. « Agir avec la nature et non contre elle, je plante mon arbre » doit désormais être le slogan de chaque Burkinabè, a-t-il suggéré.

A entendre M. le ministre, le choix du thème n'est pas fortuit car c'est au regard de leur capacité d'adaptation aux conditions climatiques et du rôle socio-économique dans la société que les espèces locales généreront dans les années à venir en matière de services et biens au profit de la population que cette option se justifie.

Et le ministre Bassière de déplorer le faible taux de survie des plants mis en terre lié notamment à la divagation des animaux, la persistance des feux de brousse, au manque de suivi et d'entretien, l'inadaptation des sites de reboisement, etc.

