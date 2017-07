Afrique: 8es Jeux de la Francophonie - La RDC vient à bout d'Haïti à Abidjan

Battus en première journée par les U20 du Canada, les Léopards de moins de vingt ans de la RDC entretiennent encore l'espoir de qualification au prochain du tournoi de football des huitièmes Jeux de la Francophonie après leur victoire à l'arrachée, le 24 juillet, à Abidjan face aux tenances jeunes d'Haïti.

Après la défaite assez surprise de zéro but à un, en première journée du groupe, contre le Canada, la sélection U20 football de la RDC s'est imposée difficilement, le lundi 24 juillet 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire, contre le Haïti, par un but à zéro. C'était en deuxième journée du tournoi de football des huitièmes Jeux de la Francophonie. L'unique but de la partie a été l'œuvre du latéral droit Dido Zembele de l'US Tshinkunku à la 83e minute, trompant le jeune gardien de but haïtien Davensley ; Dido Zembele Tshisuku est entré en jeu en deuxième période à la place de Balongo de Saint-Trond en Belgique.

Pour cette rencontre, le onze de départ du sélectionneur Eric Tshibasu s'est composée du gardien de but Jackson Lunanga, et dans l'entrejeu, Néron Oshongo de l'AC Ujana, Arsène Zola (capitaine) du TP Mazembe, Tshibwabwa du FC Saint-Eloi Lupopo, Peter Mutomosi de l'AC Rangers, Kazadi Okito du FC Renaissance (remplacé à la 72e minute par Likonza), Djemes Diala, Chadrac Muzungu de l'AS V.Club, Manassé Mutatu du FC Saint-Eloi Lupopo, Balongo de Saint-Trond en Belgique (remplacé la 46e minute par Zembele Tshisuku), et Nathan Nsumbuka de l'OC Idimu (remplacé à la 87e minute par Likuta). Kamalandwako, Luzolo, Masikini de Shark XI FC, Mawawu, Ifasso, Likonza, Arnaud Mwendy de Bordeaux en France, Tshisuku et Lituka ont débuté sur le banc des remplaçants.

Le sélectionneur Éric Tshibasu a conservé son schéma tactique de 3-5-2 qui visiblement a payé, avec ce succès acquis dans la douleur lorsque l'on sait que l'équipe d'Haiti a réussi à contraindre la France au résultat d'égalité d'un but partout. Les attaquants des Léopards ont loupé plusieurs occasions de but, notamment, Chadrac Muzungu, et il a fallu un centre fort du latéral droit Dido Tshisuku Zembele pour garder un espoir de qualification. « Je suis très heureux de la victoire de cette après-midi car nous nous sommes retrouvés face à une équipe bien en place et déterminée, et nous avons réussi à décrocher la victoire.

Néanmoins, nous avons de gros problèmes au niveau de la finition. Il nous faut ajuster cela si nous voulons espérer s'imposer pour notre dernier match face à la France », a déclaré le jeune capitaine Arsène Zola de Mazembe après ce succès. Notons que dans l'autre match de la deuxième journée, la France a écrasé le Canada par trois buts à zéro, permettant à la RDC d'occuper la deuxième position du groupe. Le dernier match contre la France sera crucial pour une éventuelle qualification.