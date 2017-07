Congo-Brazzaville: Rénape - Le village Agrivacances va s'ouvrir samedi

Organisé par le Réseau national agropastoral et de l'environement (Renape) que dirige Crépin Telinganou, le village agrivacances 2017 va avoir lieu du 29 juillet au 11 septembre à l'école conventionnée Saint-Jean-Baptiste de Mvou Mvou à Pointe-Noire. Édith Makanga, directrice départementale de la Jeunesse, et d'autres responsables concernés par l'activité vont participer à la cérémonie de lancement.

L'activité qui bénéficie de l'appui du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a pour objectif d'occuper les enfants âgés de 5 a 18 ans pendant les vacances autour des activités agropastorales. Redonner le goût et le plaisir du travail de la terre et les reflexes de protection de l'environnement aux enfants constituent le crédo de cette salutaire initiative que le Renape organise pour la deuxième fois à Pointe-Noire.

Pour ce faire, un programme détaillé et structuré a été confectionné par les organisateurs pour que les enfants s'instruisent en jouant pendant ces grandes vacances. Tous les lundis et vendredis est ouvert aux enfants participants un espace agropastoral et artisanal (maraîchage, élevage, pisciculture). Les enfants s'imprègnent des activités de la terre en compagnie des membres du Rénape qui leur transmettent le savoir aussi bien théorique que pratique en agriculture ou en élevage. Tous les mercredis sont organisées sur ce site des conférences animées par les anciens sur le déroulement des vacances autrefois. Sont prévues également des séances de dictée en anglais ou en français.

Les jeudis sont consacrées aux activités culturelles et sportives tels que le théâtre, le conte, le dessin, le football, le nzango, le jeu de billes, l'initiation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et à Internet, l'enregistrement des émissions radio et télévisées sans oublier les autres jeux de société courants destinés aux enfants. Les excursions, la découverte, la visite des sites ont lieu les samedis. De nombreux sites et installations seront visités par les enfants (Agri Congo, Minoco, Brasco... .) Les enfants ne seront pas laissés en marge de la célébration de la fête de l'indépendance. Ainsi, du 11 au 15 août a lieu le jeu de l'indépendance en lien avec la fête nationale.

Les enfants méritants participants au village Agrivacances seront dans la délégation du Rénape qui va participer au comice agropastoral et artisanal en octobre. Puis lors de la cérémonie de remise du prix Grand ami de la terre et de l'air, le président de la République et le ministre Henri Djombo seront distingués gouverneurs de l'environnement. D'autres récompenses vont être remises aux personnes physiques et morales pour leur engagement et implication dans la protection de l'environnement.