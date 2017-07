Congo-Brazzaville: Santé infantile - Le personnel formé à la prise en charge intégrée des enfants

Le directeur de cabinet par intérim du ministre de la Santé et de la population, Florent Balandamio, a ouvert le 25 juillet, l'atelier de formation des formateurs à la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) à Elonda dans la commune de Kintélé

La prise en charge intégrée des maladies de l'enfant est une approche intégrée de la santé axée sur le bien-être de l'enfant dans sa globalité. Elle a été mise en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance depuis 1995.

la stratégie vise à réduire la mortalité infanto juvénile et contribuer à l'amélioration de la croissance et au développement des enfants de moins de cinq ans.

En 2004, le Congo a mis en œuvre la stratégie qui prend en compte les causes directes de mortalité infanto juvénile : les infections respiratoires aigües en particulier la pneumonie, la diarrhée, le paludisme, la rougeole, la malnutrition, le VIH/sida pédiatrique et certains aspects de la nutrition et de la vaccination.

La PCIME s'appuie sur trois composantes, à savoir l'amélioration des compétences des agents de santé ou composante clinique ; l'amélioration du système de santé nécessaire à une bonne prise en charge des maladies et l'amélioration des pratiques familiales et communautaires en matière de santé du nouveau-né et de l'enfant.

La représentante de l'OMS au Congo, le docteur Fatoumata Binta Tidiane Diallo, a expliqué dans son mot de circonstance qu'au niveau des établissements de santé, la PCIME favorise l'identification, précise les pathologies, garantit le traitement adapté et combiné pour toutes les principales maladies de l'enfant.

A domicile et au niveau communautaire, elle amène les parents à développer des comportements de recherche des soins préventifs et curatifs ; améliorer la nutrition et exécuter correctement les soins prescrits par un prestataire; des conseils destinés à ceux qui s'occupent des enfants afin d'accélérer le processus de secours des enfants gravement malades.

Fatoumata Binta Tidiane Diallo a, en outre, rappelé les insuffisances constatées lors de l'analyse de la situation réalisée en 2016, dans le cadre de la revue de la feuille de route pour accélérer la Réduction de la mortalité maternelle et infantile : la planification, le suivi et l'évaluation ; la mise en œuvre de l'approche communautaire et autres.

Le directeur de cabinet par intérim du ministre de la Santé et de la population, Florent Balandamio a souligné dans son mot d'ouverture les contraintes de la stratégie au Congo : la résistance au changement des agents de santé ; la faible implication des prestataires et les coûts élevés de la formation.

Il a en outre rappelé que la dernière formation des formateurs au Congo date de l'année 2004, avant d'indiquer que la plupart aujourd'hui ont fait prévaloir leurs droits à la retraite.

Une tendance à la baisse du taux de mortalité infantile

Selon l'enquête démographique et de santé au Congo de 2011-2012, une tendance à la baisse du taux de mortalité infantile a été observée chez les enfants de moins de cinq ans passant de 117 pour mille en 1990 à 68 pour mille naissances vivantes en 2011, alors que les projections des objectifs du millénaire pour le développement 2015 étaient fixées à 35 décès pour mille naissances vivantes.

Notons qu'après cette cérémonie d'ouverture, les participants ont été répartis en groupes. Les enseignements sont donnés par les facilitateurs venus de différents pays : du Burkina-Faso, les docteurs Dao Fousseni ; du Cameroun, Adjidja Amani ; de la République Démocratique du Congo, Ilunga Fidèle et Kini Brigitte et ceux de l'OMS/Libreville et l'OMS/Afro, respectivement les docteurs Trovoada Daisy et Habimana Phanuel.