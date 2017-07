Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Anatole Collinet Makosso remercie ses électeurs

Interrogé sur les actions à mener à l'avenir, ce dernier a déclaré : « Nous avons un engagement devant nos électeurs à qui nous demandons simplement de nous faire confiance pour que nous puissions montrer à notre prédécesseur comment on gère un mandat parlementaire. Tous les sièges de campagne qui avaient été ouverts seront maintenus comme bureaux parlementaires et nous passerons régulièrement à ces niveaux. Nous resterons plus proches de nos populations, nous consoliderons notre électorat et fidéliserons nos électeurs et les encadrerons dans la résolution de leurs problèmes par eux-mêmes ».

Pour lui, les électeurs sont des personnes à respecter. Ils ont besoin que des gens prêtent attention à leurs problèmes. Il ne faut pas prendre les électeurs comme une propriété privée. « Ce sont des citoyens libres qui doivent s'exprimer librement et choisir leurs dirigeants sans se sentir inféodés à tel ou tel autre parti. Nous sommes arrivés avec un message de considération de nos citoyens, de prendre soin de leurs préoccupations et elles ont adhéré. Donc, il faut éviter désormais de penser qu'il y a des fiefs, des localités qu'on aurait déjà achetées », a-t-il indiqué.

Longtemps considéré comme le fief du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS), la première circonscription électorale de Loandjili sera désormais représentée à l'Assemblée nationale par un élu du PCT. En effet, Anatole Collinet Makosso et sa suppléante, Suzanne Kaba-Velé Mpan, ont été élus haut la main à l'issue du 1er tour des dernières législatives.

