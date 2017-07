Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Des sanctions confirmées pour Cara et Diables noirs

Outre l'AS Otoho, l'Etoile du Congo a aussi obtenu gain de cause sur les réserves de qualification sur le joueur des Diables noirs Theo Saboukoulou. Les Stelliens ont battu les Diables noirs par forfait à cause de ce joueur qui avait été aligné alors qu'il a été suspendu dans l'avis 22. « L'équipe des Diables noirs perd le match par forfait soit 0-3 en faveur de l'Etoile du Congo », a confirmé l'avis 25. L'équipe des Diables noirs a écopé d'une amende de 300 mille francs sans compter les 10 mille francs des cartons jaunes. Le secretaire général Serge Bansimba est suspendu pour trois mois. Rappelons que sur le terrain, Diables noirs et Etoile du Congo avaient fait jeu égal 0-0. L'Etoile du Congo qui n'avait plus gagné depuis sa victoire 2-0 sur Interclub récupère deux précieux points qui vont lui faire du bien pour la suite de la compétition. Etoile du Congo compte désormais 48 points.

Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) et les Diables noirs ont tous les deux, perdu par forfait (0-3) leur match de la 25e journée qui les opposaient respectivement à l'AS Otoho et l'Etoile du Congo pour avoir aligné des joueurs suspendus

