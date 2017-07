Congo-Brazzaville: Second tour des législatives 2017 - Jeux des alliances et concessions

Toujours dans le même département, Jean Jacques Mouanda du PCT (48,69%) se mesurera à Bertrand Mboungou du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) qui a obtenu 21,80%. A Mougoundou nord, Marcel Makosso du PCT (37, 77%) affrontera Jean Bruno Biyo de la DRD (29,90%) alors qu'à Mougoundou sud Simon Litengo Kongo du Mouvement action renouveau (MAR) (27,67%) sera aux prises avec Jean Claude Mabika du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) (21,31%).

Selon ces stratégies, le 1er tour des élections législatives est considéré comme des primaires pour les candidats de la majorité présidentielle. Au second tour, le candidat ayant recueilli le faible taux de suffrages se retire au profit du mieux placé. Au regard des résultats rendus publics par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, sur les 94 candidats en ballottage, vingt sont de la majorité présidentielle. Ils doivent, en principe, s'affronter le 30 juillet prochain.

Dans la perspective des élections législatives et locales de cette année, les partis politiques membres de la majorité présidentielle avaient élaboré un certain nombre de stratégies afin de se doter d'une majorité confortable au sortir de ce double scrutin

