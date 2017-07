Congo-Kinshasa: Détournement des recettes minières - Martin Kabwelulu s'en prend à Global Witness

La réaction de l'officiel congolais n'est pas très loin de celle de Mack Dumba, coordonnateur de l'Itie qui, à son tour, réfute l'analyse de Global Witness tout en annonçant de lui adresser une demande d'explication écrite. « Vous avez vu dans le tableau que nous avons présenté et que nous allons publier, il n'y a aucun montant qui correspond à de l'argent que les régies financières ont déclaré à l'Itie et que Global Witness aurait pris en compte. C'est pourquoi nous allons nous référer à Global Witness pour nous dire l'origine de ces chiffres », a-t-il déclaré. Dans la foulée, la Gecamines, indexée comme entremetteuse dans cette maffia parce que c'est par elle que transitent les millions de dollars versés par les entreprises privées du secteur minier congolais, promet également d'apporter la lumière contre toutes ces accusations.

Les dernières révélations de l'ONG britannique Global Witness sur la prétendue haute maffia, qui gangrène le secteur minier en RDC impliquant notamment la Gecamines, continue à défrayer la chronique. Dans un rapport publié le 21 juillet, cette ONG a révélé, entre autres, que « 750 millions de dollars américains de recettes minières versées par des entreprise minières aux administrations fiscales et entreprises minières publiques de la RDC ont échappé au Trésor public entre 2013 et 2015 ». Sans donner plus d'indications sur les présumés auteurs de ces détournements, Global Witness s'est livré à une attaque en règle sur les responsables du secteur qui cautionneraient de tels abus via le logement des recettes générées par l'exploitation des mines sur des comptes parallèles.

